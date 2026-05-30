$!Capacita Conselva a periodistas en Mazatlán para abordar crisis hídrica y cambio climático

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer las capacidades metodológicas y analíticas de periodistas para investigar la crisis hídrica y climática que enfrenta la región, la asociación Conselva, Costas y Comunidades llevó a cabo en Mazatlán la primera edición del taller “Plumas Azules, letras unidas por el agua”. La iniciativa reunió a comunicadores de distintas generaciones y medios de comunicación para dotarlos de herramientas que les permitan transformar información técnica y científica en narrativas de impacto social, contribuyendo a mejorar la calidad de la cobertura informativa y a generar una mayor incidencia en la gestión sostenible del agua en Sinaloa.

Sandra Guido Sánchez, directora ejecutiva de Conselva y parte escencial de la organización de este evento, señaló que el taller nació de la necesidad de abordar la problemática del agua desde una visión integral, entendiendo que se trata de un tema transversal que influye en la economía, la salud, el medio ambiente y el desarrollo social. “Este taller surge del interés de comunicar a la sociedad, desde muy diversos ángulos, la problemática que tenemos en torno al agua y documentar sus impactos, partiendo de la base de que los comunicadores ya cuentan con mucha información, por lo que nosotros solamente buscamos ayudarles a unir los puntos y relacionar un tema con otro”, comentó. “El agua es un tema transversal, pues afecta la economía, afecta la sociedad, afecta nuestra salud, afecta a todos. Si queremos atender no solamente los efectos, sino también las causas, necesitamos una sociedad preparada para reconocerlas y actuar sobre ellas”. La ambientalista destacó que una sociedad informada es fundamental para identificar las causas de los problemas hídricos y no solamente sus efectos, por lo que consideró indispensable el papel de los medios de comunicación para construir una narrativa que contribuya a prevenir escenarios de colapso hídrico en la región.

Como parte del programa académico, participaron especialistas en distintas áreas relacionadas con la comunicación, el medio ambiente y las políticas públicas. Guido Sánchez impartió la ponencia “Más allá de la sequía: radiografía sistémica de la gestión del agua sinaloense”, mientras Francisco Cuamea Lizárraga presentó “Periodismo de soluciones para una sociedad en busca de respuestas”.

Además, también se sumaron Raquel Zapién Osuna, quien desarrolló el tema “Periodismo ambiental: fiscalización, poder y narrativas de incidencia”; mientras que Gilberto Ceceña Nuño ofreció la conferencia “Narrar el cambio: periodismo con propósito”. De acuerdo con Guido Sánchez, las exposiciones permitieron a los asistentes comprender conceptos relacionados con la hidrología, el periodismo de soluciones, la transparencia, la rendición de cuentas y el papel transformador de la comunicación en contextos de crisis ambiental. “Uno de los objetivos fue empezar a construir una narrativa sobre qué tenemos que cambiar para evitar un colapso hídrico en nuestra región, razón por la que no solamente compartimos conocimientos sobre hidrología, sino también incorporamos herramientas de periodismo de soluciones, política pública, transparencia y rendición de cuentas”, declaró.

En lo que respecta a la respuesta de los participantes, mencionó que esta superó las expectativas, con un total de 19 periodistas, los cuales permanecieron durante prácticamente toda la jornada y participaron activamente en los ejercicios y dinámicas planteadas. “Fue muy bonito porque habla muy bien de los comunicadores que tenemos en el sur de Sinaloa y de su capacidad para incorporar nuevos enfoques y generar notas muy interesantes con perspectivas propias”, externó.