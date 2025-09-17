$!Capacita el SNE a alumnos de la UAdeO para integrarse al mercado laboral

La Coordinadora Regional de la Zona Sur del SNE, Jessica Patrón Ledezma, señaló que esta iniciativa surgió con el objetivo de acercar este tipo de capacitaciones a jóvenes universitarios en todo el estado.

Durante esta actividad, los jóvenes alumnos tuvieron la oportunidad de recibir orientación con respecto a cómo elaborar un currículum vitae efectivo y el cómo prepararse para entrevistas de trabajo, conocimientos fundamentales que les permitirá buscar un empleo antes o después de egresar.

Con la finalidad de brindar herramientas prácticas que permitan a los jóvenes integrarse al mercado laboral, el Servicio Nacional de Empleo en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, llevó a cabo el curso ‘Búscate un empleo’ a estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, en Mazatlán.

“Tenemos esta iniciativa para poder buscar la empleabilidad para los jóvenes y todo el estado de Sinaloa. Hoy estuvimos en la UA de O para dar un taller para buscadores de empleo, para de esta manera ir preparando a los muchachos para cuando salgan de aquí en busca de un trabajo, puedan llevar todas las herramientas”, comentó.

Patrón Ledezma expresó que la respuesta ha sido positiva por parte de los estudiantes, los cuales mostraron un gran interés en el taller y en las oportunidades que se pueden generar a través de estas actividades.

“Estamos muy felices porque nos recibieron muy bien y los vemos con mucho interés y sumado a eso, ya estamos platicando aquí con la universidad para hacer nuevas cosas para traer trabajo a los muchachos y que estén interesados, sobre todo”, declaró.

La plática estuvo a cargo de Miriam Huerta, trabajadora del SNE, quien detalló la importancia de elaborar un currículum vitae bien estructurado y conciso, que presenta de forma clara la experiencia laboral, formación académica y habilidades para captar el interés del empleador.

Además, abordó el tema de cómo presentarse a una entrevista de trabajo para así poder obtener una impresión positiva y tener más posibilidades de ser contratado.

Patrón Ledezma informó que este tipo de talleres se seguirán impartiendo en diferentes planteles de la UAdeO, así como en otras instituciones educativas en municipios como Guasave, Culiacán y Los Mochis.

Finalmente, expresó que el Servicio Nacional de Empleo busca a través de estas acciones el fortalecer la empleabilidad juvenil en Sinaloa, otorgando a los estudiantes mayores herramientas para acceder a un empleo formal y digno al concluir su formación académica.