Capacita Jumapam a personal de la Alianza de Camiones sobre el cuidado del agua y temas hídricos

Con el propósito de brindar un mensaje de concientización sobre el cuidado del agua y uso responsable de los servicios hídricos, el Departamento de Cultura del Agua de Jumapam ofreció este lunes una capacitación al personal del área de lavados y taller de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán.

Estas sesiones de capacitación fueron solicitadas por la organización transportista, en busca de mejorar las habilidades de su plantilla laboral y contribuir con el cuidado del líquido vital. Dicha reunión dejó sensaciones productivas entre los llamados “lavadores” de camiones, quienes se encargan de asear los vehículos.

Atentos a la información, los trabajadores de la Alianza tuvieron una interacción intensa, compartiendo sus experiencias en lo personal y en lo laboral, mientras reconocían la problemática que representa la temporada de sequía, pues son conscientes de que el agua que usan en su trabajo está potabilizada para el consumo humano, por lo que deben ser cuidadosos en su utilización.

Elsa Martínez, promotora certificada en Cultura del Agua, exhortó a los “lavadores” a hacer buen uso de los servicios hídricos. Además, enfatizó en que el uso del agua tratada es apta para su utilización en actividades de limpieza como lavado de vehículos, pues se le aplican los procesos establecidos por Semarnat.

Se aconsejó también la colocación de trampas de arenas y sólidos en el área de lavado de las unidades, así como el manejo correcto de residuos especiales tipo grasas y aceites. Esto para evitar problemas de azolvamiento del alcantarillado, tanto interno como de la red municipal, que es parte de las acciones preventivas que tiene la campaña: “El drenaje no es basurero” de Jumapam.

LLEGA ‘JUMAPAM MÁS CERCA DE TI’ AL VAINILLO

Por otro lado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anunció una nueva jornada del programa “Jumapam más cerca de ti”, para atender a los habitantes del Vainillo, donde se verán asuntos relacionados con los servicios hídricos. La fecha será el próximo miércoles 22 de abril de 10:00 a 12:00 horas.

La Jornada de Servicios se realizará en la Casa del Comisariado Ejidal de Las Chicuras de Villa Unión, que se encuentra ubicada sobre la calle Francisco Villa, a un costado de la Escuela Primaria. Y entre los servicios que se estarán prestando están la regularización de usuarios, convenios de pago en casos de morosidad, cambios de propietarios, ingreso al Programa Tarifa Social y asesoría personalizada para nuevos contratos.