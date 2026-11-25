Elementos de distintas corporaciones de bomberos participaron en un taller de búsqueda y rescate de personas al interior de inmuebles incendiados, como parte de las actividades del Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los rescatistas para salvaguardar la vida de las personas mediante ejercicios que simulan condiciones de emergencia. Así lo dio a conocer, Bernardo Villegas, jefe de Divisiones de la Dirección de Bomberos de Tijuana, quien estuvo a cargo de esta capacitación, quien detalló que la denominada ‘Can Confidence’, está orientada a desarrollar habilidades para realizar búsquedas primarias de víctimas y controlar de manera inicial un incendio mediante el uso de un extintor de agua con capacidad de nueve litros.





Villegas detalló que durante la práctica, los participantes ingresaron a un inmueble acondicionado para simular diferentes espacios de una vivienda, donde realizaron ejercicios de localización y extracción de víctimas bajo condiciones de fuego controlado. “Estamos hoy trabajando con un ejercicio que se llama Can Confidence. Es un taller que va diseñado para la búsqueda primaria con el uso de una lata de extintor de agua de nueve litros que normalmente traen los bomberos en sus máquinas”, comentó. “Lo que están haciendo ahorita es hacer una búsqueda rápida en un segundo nivel y lograr controlar el incendio en lo que llega una máquina más con una línea de agua para poder apagar”, agregó.





El jefe bombero destacó que este tipo de capacitaciones permite a los elementos familiarizarse con situaciones que pueden enfrentar durante la atención de incendios estructurales, particularmente cuando existen reportes de personas atrapadas o que no han sido localizadas al interior de un inmueble. Además, señaló que uno de los principales objetivos del taller es fortalecer la capacidad de los bomberos para actuar durante los primeros momentos de una emergencia, utilizando los recursos disponibles y dando prioridad al rescate de las personas. “Lo que están haciendo ahorita ellos es hacer una búsqueda rápida, sobre todo cuando llegamos y la persona no ha sido localizada. Y los bomberos pueden entrar con la lata que tienen y pueden hacer esa extracción de la víctima de una forma efectiva, siempre dando prioridad a la vida”, manifestó.





La jornada de capacitación tuvo lugar en la Estación 1 de Bomberos de Mazatlán, y esta se prolongó durante alrededor de cuatro horas, periodo en el que los participantes desarrollaron distintos ejercicios hasta llegar a una práctica final en la que trabajaron en parejas para localizar y extraer a una víctima. Para la realización de las actividades fueron acondicionados diferentes espacios que simulaban la distribución de una vivienda, entre ellos una habitación, un pasillo, un baño, una sala y una cocina, con la finalidad de recrear escenarios similares a los que pueden encontrar durante la atención de un incendio. “Hemos estado trabajando alrededor de cuatro horas. Ahorita ya estamos en el ejercicio final, lo que están haciendo ahorita es pasar en parejas y estar generando esa búsqueda y sacar a una víctima”, declaró.





El jefe de Divisiones de Bomberos de Tijuana destacó que, además de reforzar los conocimientos técnicos de los participantes, estos ejercicios representan una oportunidad para compartir experiencias entre corporaciones que enfrentan diferentes tipos de emergencias en sus respectivas ciudades. Crecimiento vertical de Mazatlán demanda mayor capacitación de bomberos Al hablar sobre las experiencias que la corporación tijuanense comparte con los elementos de Mazatlán, Villegas señaló que una de las situaciones que han requerido especial atención en aquella ciudad es la atención de incendios en edificios de varios niveles. Recordó que recientemente Bomberos de Tijuana atendió un incendio en un edificio de 14 pisos, experiencia que consideró relevante compartir con los elementos de Mazatlán ante el crecimiento de las construcciones verticales en el municipio.





“Hemos estado trabajando en muchos incidentes en la ciudad y aquí nos la compartimos justamente. Aquí en Mazatlán, las construcciones altas, pues es una de las principales atenciones”, dijo. En ese sentido, consideró necesario que el desarrollo urbano de las ciudades esté acompañado por el fortalecimiento de sus cuerpos de emergencia, tanto en el número de elementos disponibles como en la capacitación especializada para atender incidentes en edificaciones de mayor altura. “Creo que es un tema muy importante y que tienen que ya los departamentos ir creciendo, y me refiero en personal y sobre todo en entrenamiento para poder sacar esto adelante”, señaló. Asimismo, compartió parte de la experiencia de Bomberos de Tijuana en la atención de incendios forestales en las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos, donde existe un acuerdo binacional que permite la colaboración entre corporaciones de ambos países.