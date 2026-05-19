$!Capacitan a empresas de Mazatlán para prevenir riesgos por huracanes

MAZATLÁN._ La Cámara Nacional de la Industria de Transformación capacita a empresas de Mazatlán para reducir riesgos ante la temporada de huracanes.
Expertos llamaron a proteger vidas, negocios y viviendas aplicando la cultura de la prevención.
Personal de Protección Civil municipal y de la empresa Giprossa instruyeron a personal de las empresas afiliadas a la cámara empresarial para darles herramientas y protocolos de prevención para en caso de que se presente un huracán de gran intensidad.
En la capacitación, escucharon por qué es importante, primero, mantenerse informados por los canales oficiales y no dejarse llevar por noticias sin sustento, ante el inicio de una temporada de fenómenos metereológicos que anuncian 20 eventos en el Pacifico mexicano para los siguientes meses de 2026.
Wendy Rochín, de Protección Civil municipal, les llamó a que resguarden sus negocios, sus viviendas, su personal y sus equipos; y a que tomen en consideración todas las recomendaciones de la autoridad, ya que el 40 por ciento de las empresas afectadas por un desastre natural no vuelven a operar.
“Es complicado levantar tu negocio que sufre un tipo de eventualidades y más si ya nos dimos a la tarea de tantos años, tanto tiempo, tanto trabajo, tanta energía invertida, tanto dinero invertido en este negocio, pues hay que cuidarlo, hay que atender las recomendaciones de la autoridad”.
Citó lo que provocó “Raymond” en la ciudad para quienes no se anticiparon, pese a que hubo información preventiva para establecer medidas entre las empresas, sin embargo, hubo restaurantes afectados muy cercanos a las playas.
“No queremos inundaciones, ya no queremos que nos pase otra vez que ocurra lo del año pasado en Mazatlán. Ojalá que Mazatlán salga bien de esta temporada 2026. ¿Recuerdan los daños que provocó ‘Raymond’ en el municipio? Como les comentaba, fue el fenómeno perturbador hidrometeorológico que mayor impacto tuvo en este municipio de Mazatlán. Fueron daños más que nada materiales, pero sobre todo a las zonas costeras y las zonas cercanas a la playa”, dijo.
“Por ahí algunos restaurantes, algunos de ellos que están a pie de mar, a pie de playa, sufrieron los daños, sufrieron mayor impacto, pues por las condiciones naturales de su ubicación, ¿no? En algunas zonas inundables, hubo algunos daños menores en techos o bienes, pero afortunadamente sin haber pérdidas humanas y sin que una comunidad se viera afectada o hubiera un impacto mayor”.
Así, Rochín les invitó a anticiparse haciendo un recuento de qué fue lo que cada quien hizo como medida preventiva.
“Hagan un pequeño recuento de qué sí ustedes hicieron para anticiparse ante este tipo de fenómenos. Háganle una lista, un checklist, ¿qué hice y qué no hice y qué puedo mejorar para esta nueva temporada que se nos está presentando? Que las autoridades realizan su tarea desde su trinchera”.
La capacitadora habló de que el año pasado el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, confirmó que las lluvias se derivarían del desplazamiento de la tormenta tropical Raymond, la cual generó condiciones de inestabilidad en la zona costera y dio la información con tiempo y lo comunicó como parte de su labor.
“Eso es su labor ante la sociedad de informar y la población debe prevenir posibles riesgos porque cada quien sabe en su colonia o trabajo si hay peligros”.
Para el caso de Mazatlán, la experta en el área de Protección Civil advirtió que los mazatlecos deben conocer muy bien las trayectorias de los ciclones, tormentas tropicales y huracanes que se pronostican para la zona del Pacífico; la gran mayoría se desvían hacia Nicaragua, hacia la Baja California Sur o hacia más adentro del mismo Océano Pacífico, sin embargo, los riesgos existen.
Alertó que según cifras, hay un mínimo del 5 por ciento de empresas que están aseguradas por siniestros de este tipo de fenómenos metereológicos, cuando un 40 por ciento de las empresas que salen afectadas cierran definitivamente porque registran pérdidas materiales de las cuales no se pueden levantar.
Así que mostró el programa de 20 eventos hidrometereológicos pronosticados para la temporada de huracanes 2026 en el Océano Pacífico, del que señaló no deben confiarse porque las condiciones geográficas de Mazatlán sean favorables al tener de frente la Sierra Madre, que también es un escudo que protege.
“La ubicación geográfica, con sus características geográficas, es la que nos ayuda a que Mazatlán, pues está protegido en ese sentido. Sin embargo, sin embargo, como les digo aclarar, pues no estamos exentos. Todo lo contrario, ya el historial nos ha dicho lo contrario, ya los antecedentes nos han dicho que sí nos puede llegar a pasar este tipo de fenómenos y pues cuando nos pasa, pues a llorar”.
Por lo mismo, les invitó a no bajar la guardia reforzando el tema de la prevención, capacitación y toda la teoría de seguridad y protocolos que se deben de seguir.
“Los invito a que se cuiden, a que no salgan de sus hogares. Mazatlán está prácticamente al nivel del mar, incluso hay zonas más abajo del nivel del mar, lo que propicia el tema de las inundaciones. Se está trabajando constantemente, el Municipio y las autoridades hacen su labor, pero hay situaciones de este tipo de fenómenos que no se pueden controlar”, comentó.
“Chequen sus pólizas de seguro porque las letras chiquitas te hablan mucho de los desastres naturales y de los fenómenos naturales, ¿no? Que es lo que les decía, los fenómenos son naturales y los siniestros humanos. Sobre todo cuando solo alrededor del 5 por ciento de las Pymes cuenta con estos planes y protocolos de qué hacer en caso de emergencia y de no hacerlo los principales impactos en tu negocio, llega hasta la suspensión de temporal de actividades. Es importante tener un plan para eso”.
Apuntó que se pueden generar daños materiales al mobiliario, a la infraestructura, a los inmuebles, pérdidas de inventario y mercancías, incluso disminución de clientes, y eso conlleva la disminución de ingresos y afectaciones a los negocios.