$!Capacitan a empresas de Mazatlán para prevenir riesgos por huracanes

MAZATLÁN._ La Cámara Nacional de la Industria de Transformación capacita a empresas de Mazatlán para reducir riesgos ante la temporada de huracanes.

Expertos llamaron a proteger vidas, negocios y viviendas aplicando la cultura de la prevención.

Personal de Protección Civil municipal y de la empresa Giprossa instruyeron a personal de las empresas afiliadas a la cámara empresarial para darles herramientas y protocolos de prevención para en caso de que se presente un huracán de gran intensidad.

En la capacitación, escucharon por qué es importante, primero, mantenerse informados por los canales oficiales y no dejarse llevar por noticias sin sustento, ante el inicio de una temporada de fenómenos metereológicos que anuncian 20 eventos en el Pacifico mexicano para los siguientes meses de 2026.

Wendy Rochín, de Protección Civil municipal, les llamó a que resguarden sus negocios, sus viviendas, su personal y sus equipos; y a que tomen en consideración todas las recomendaciones de la autoridad, ya que el 40 por ciento de las empresas afectadas por un desastre natural no vuelven a operar.

“Es complicado levantar tu negocio que sufre un tipo de eventualidades y más si ya nos dimos a la tarea de tantos años, tanto tiempo, tanto trabajo, tanta energía invertida, tanto dinero invertido en este negocio, pues hay que cuidarlo, hay que atender las recomendaciones de la autoridad”.

Citó lo que provocó “Raymond” en la ciudad para quienes no se anticiparon, pese a que hubo información preventiva para establecer medidas entre las empresas, sin embargo, hubo restaurantes afectados muy cercanos a las playas.

“No queremos inundaciones, ya no queremos que nos pase otra vez que ocurra lo del año pasado en Mazatlán. Ojalá que Mazatlán salga bien de esta temporada 2026. ¿Recuerdan los daños que provocó ‘Raymond’ en el municipio? Como les comentaba, fue el fenómeno perturbador hidrometeorológico que mayor impacto tuvo en este municipio de Mazatlán. Fueron daños más que nada materiales, pero sobre todo a las zonas costeras y las zonas cercanas a la playa”, dijo.

“Por ahí algunos restaurantes, algunos de ellos que están a pie de mar, a pie de playa, sufrieron los daños, sufrieron mayor impacto, pues por las condiciones naturales de su ubicación, ¿no? En algunas zonas inundables, hubo algunos daños menores en techos o bienes, pero afortunadamente sin haber pérdidas humanas y sin que una comunidad se viera afectada o hubiera un impacto mayor”.