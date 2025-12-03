$!Capacitan a ingenieros y constructores como Directores Responsables de Obras

Ingenieros y constructores son actualizados en tramitación y carta urbana en línea como Directores Responsables de Obra (DRO).
Del proyecto al permiso, son capacitados para que cumplan con la normatividad municipal dentro del segundo taller desarrollado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán.
La subdirectora de dictaminación de la dirección de Planeación, Ana Paula Pimentel encabezó la capacitación, quien les leyó de los lineamientos que deben cumplir si o sí para poder obtener la licencia como Director Responsable de Obra, de lo contrario, pueden ser sancionados sin poder participar durante la mitad del año.
Así que les convocó a actualizarse de los planes normativos municipales y de como fortalecer la supervisión y control de los proyectos públicos y privados, y les planteó las generalidades para la tramitación de las licencias de construcción.
Ante más de 700 responsables de obras, la funcionaria municipal les mostró de las zonas y constancias de parámetros de edificación, tanto en zonas habitacionales o por el corredor costero y que dependerán del Cos o Cus, diseñados en la carta urbana disponible consultable en línea para conocer del uso de suelo por ubicación, de acuerdo al tipo de proyecto, industrial, turístico, agropecuario y/o urbano.
Además, les mostró la tabla de parámetros de ocupación del suelo y edificación en zonificación habitacional, corredor urbano primario, el secundario, corredor costero, el turístico y el de restauración del centro histórico vigilado por el INAH.
También les pidió, que antes que todo, tienen que tramitar el análisis de factibilidad técnica que sea compatible con el marco normativo territorial de regulación y control municipal y de uso de suelo.
A la segunda capacitación para actualizarse, acudieron ingenieros civiles del sur del estado, especificó José Antonio Espinosa Sarabia en entrevista.
“Es el taller de reglamentación, obligatorio, que se realizan dos por año y este es el segundo. Traemos un tema muy interesante sobre la tramitología que deben hacer los Directores Responsables de Obra en el ayuntamiento para los permisos tanto de usos de suelo, lineamientos, de construcción y vienen los responsables de desarrollo urbano a dar una plática para darle seguimiento”, destacó el presidente del Colegio de Ingenieros civiles de Mazatlán.
Julio César Osuna Sandoval, director de Planeación municipal les llamó a cumplir con la normatividad reglamentaria para que el ayuntamiento sea solo facilitador de cada proyecto de edificación.