$!Capacitan a ingenieros y constructores como Directores Responsables de Obras

Ingenieros y constructores son actualizados en tramitación y carta urbana en línea como Directores Responsables de Obra (DRO).

Del proyecto al permiso, son capacitados para que cumplan con la normatividad municipal dentro del segundo taller desarrollado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán.

La subdirectora de dictaminación de la dirección de Planeación, Ana Paula Pimentel encabezó la capacitación, quien les leyó de los lineamientos que deben cumplir si o sí para poder obtener la licencia como Director Responsable de Obra, de lo contrario, pueden ser sancionados sin poder participar durante la mitad del año.

Así que les convocó a actualizarse de los planes normativos municipales y de como fortalecer la supervisión y control de los proyectos públicos y privados, y les planteó las generalidades para la tramitación de las licencias de construcción.