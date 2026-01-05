Capacitan a más de mil 500 pescadores en uso de excluidores de tortugas y otras especies protegidas

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura reforzó la capacitación y concientización para la pesca sustentable para protegidas como la tortuga marina, la vaquita, totoaba y otras especies entre los tripulantes de Campeche, Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

Para este año, según el boletín, en el segmento de embarcaciones menores rebasaron la meta de capacitar a mil 500 productoras y productores de los siete estados.

Agrega que 848 embarcaciones menores cuentan con dispositivo de monitoreo satelital en el Alto Golfo de California, con el fin de fortalecer las medidas contra la pesca ilegal de totoaba y la captura incidental de la vaquita marina.

Al realizar una balance preliminar, indicó que esta acción es parte del Plan de Capacitación y Concientización para Embarcaciones Menores y la cifra rebasó la meta establecida al arranque del año, de capacitar a mil 500 productoras y productores.

Los talleres tienen el objetivo de fortalecer el uso adecuado de las artes de pesca, cuidado de las especies y los conocimientos en la normatividad vigente.

A través del Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Dispositivos Excluidores de Peces (DEP) también se capacitaron a 74 rederos y mil 153 personas tripulantes de embarcaciones camaroneras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Es de destacar que estos talleres son parte de las actividades promovidas para garantizar la exportación de camarón a Estados Unidos, el principal cliente de México.

Lo anterior responde a la Línea 2 del Plan de Acción de Cumplimiento del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para Prevenir la Pesca y el Comercio Ilegal de Totoaba, sus Partes y/o Derivados en Protección de la Vaquita Marina.

Conapesca también capacitó sobre los impactos negativos de la pesca ilegal a 80 pescadoras y pescadores con embarcaciones menores y mayores en el Alto Golfo de California, en particular en la zona de San Felipe, Baja California, y Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Aunado a ello, en los últimos 12 meses se impulsó la actividad pesquera al vincular a 80 pescadoras y pescadores al Programa Cosechando Soberanía para adquirir motores marinos a través de créditos con una tasa de interés del 8.5 por ciento anual.

El Gobierno de México, a través de Conapesca, refrendó su compromiso de continuar con acciones para fortalecer la pesca sostenible y, de esta manera, asegurar el cuidado de los recursos acuáticos e impulsar la soberanía alimentaria del país.