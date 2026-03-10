Capacitan a transportistas para que dejen de promover narco paseos en Mazatlán

Previo al inicio del periodo vacacional santo, Juan de Dios Mendoza, director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, hizo el llamado a los pulmoneros, taxistas, aurigueros y de choferes de camiones urbanos a brindar un buen servicio y hablar bien de Mazatlán.

Comentó que además ya fueron capacitados por certificados de aptitud, mediante un convenio hecho por la Secretaría de Turismo de Sinaloa con el Icatsin para que mejoren las historias que narran de Mazatlán en sus rutas y evitar ofrecer los tours por las casas de narcotraficantes o proponer la foto dónde detuvieron al capo “El Chapo” Guzmán.

“Queremos que todos los choferes conozcan los atractivos, lo bonito, lo histórico de nuestro puerto, de nuestros monumentos, de la catedral. O sea, contrarrestar el llamado narco-paseo, digamos”, dijo Mendoza.

“Efectivamente. La idea es de que los conductores resalten lo bonito, porque la neta que en ocasiones le decía, aquí agarraron al fulano y ahora van a decir aquí fue donde llegaron los franceses y aquí estaban los cañones. Qué significa el monumento al pescador, la atarraya y se contrarreste el efecto negativo que antes se daba en los recorridos”, expuso.

Con respecto al operativo de vigilancia para el periodo vacacional, dijo que ya se encuentran preparados con 16 inspectores para vigilar en puntos estratégicos de la ciudad de lugares más concurridos para que los servicios del transporte, como pulmonías, taxistas y las rutas de camiones no abusen de la ciudadanía ni de los turistas.

“Estamos preparados para la Semana Santa un grupo de inspectores de la ciudad de Culiacán y los inspectores que tenemos aquí en Mazatlán, se van a definir operativos en los puntos estratégicos, obviamente, en las playas, en las entradas de la ciudad, en los lugares más concurridos para evitar que los automovilistas, los prestadores de servicio del transporte, como son las aurigas, taxis, las pulmonías hagan cobros excesivos”.

Agregó un número disponible para que los ciudadanos puedan denunciar en forma inmediata a través del 6699 947388. Por WhatsApp, de cualquier abuso de cualquier conductor.

“Nosotros recogemos la información, solicitamos la presencia del conductor con todo y la unidad y en ocasiones el dueño de la unidad para sancionarlo”.

“Queremos que los ciudadanos se sientan protegidos, nosotros estamos aquí para ayudar a la ciudadanía y no vamos a permitir ningún abuso”.

“El que cometa un abuso va a ser sancionado de acuerdo a la Ley. Decirles a los transportistas que vamos a estar pendientes de su trabajo, que sabemos hasta ahorita se han comportado de una manera agradable, nos han manifestado su interés de trabajar de una manera ordenada y de no cometer abusos como fue en otros años”, destacó.

También anunció a la ciudadanía en general que para el día viernes 12 de marzo estará la Brigada del Bienestar del Gobierno del Estado al polideportivo de Concordia, a partir de las 9:00 horas.

En este programa que traslada los servicios que brinda el Gobierno del Estado a la población, se podrán encontrar algunos con descuentos de hasta el 50 por ciento en trámites el de la Licencia para conducir.