Capacitarán a inspectores de Ecología de Mazatlán en contaminación visual

Con la finalidad de regular lo que se puede o no instalar en cuanto a publicidad o imágenes, ver el impacto en el ambiente de las estructuras y evitar que haya accidentes viales por publicidad instalada en lugares inadecuados, inspectores de la Dirección de Ecología serán capacitados en contaminación visual.

Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, dijo que con el nuevo Reglamento de Ecología les corresponde cuidar que no haya contaminación visual en la ciudad y emitir dictámenes antes de que la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y la Oficialía Mayor otorguen permisos para colocar anuncios o construir estructuras para espectaculares.

Reconoció que hasta este momento no se tomaba en cuenta si había o no contaminación visual al clausurar un anuncio, lo único que importaba era si había pagado o no su permiso o si es o no peligroso.

Indicó que cuando se aprobó el reglamento solicitó apoyo a la Dirección de Ecología de Culiacán, donde ya se regula la contaminación visual, que les recomendó un especialista para dar la capacitación a los inspectores.