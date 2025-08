$!Capitanía de Puerto de Mazatlán implementa operativo para regular operación de motos acuáticas

”En esta semana lo que vamos a hacer es, como la mayoría salen de aquí de las marinas, los jet ski y las motos acuáticas vamos a revisarles sus papeles, si no los tienen regularizados los vamos a invitar a que lo hagan y los regresamos, y el que ya esté bien, ya esté regularizado pues le vamos a leer unos artículos de la Ley de Navegación en donde manifiesta que a las entradas y las salidas del lugar donde se atraquen debe ser de 4 nudos la velocidad, porque a veces pasan muy rápido por aquí y se quejan lógicamente todos los huéspedes, entonces deben de hacerlo a velocidad moderada, y no más de 25 nudos o 25 nudos (46.3 kilómetros por hora), lógicamente debe de ser en un área donde no haya bañistas”.

Por ello reiteró que con este operativo lo que se quiere hacer es concientizar a los tripulantes, el mar está muy grande y no tienen por qué pasar a altas velocidades en las áreas en donde están los bañistas.