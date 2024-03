Para prevenir incidentes en embarcaciones de servicios turísticos se depende básicamente del buen juicio de los turistas, enfatizó el Capitán de Puerto de Mazatlán, Luis Antonio Barreiro Varela.

”Básicamente dependemos del buen juicio del turista, sin el buen juicio del turista es muy complicado”, añadió el Capitán.

Agregó que la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán participará en el Operativo de Seguridad de Semana Santa y Semana de Pascua de manera coordinada con las demás instituciones de los tres niveles de Gobierno, auxilio y rescate, y los 45 elementos con que cuenta están prestos para cualquier situación.

También expresó que en los últimos días han realizado revisiones a los equipos de servicios de paracaídas y a las embarcaciones que brindan traslados a la Isla de la Piedra desde un costado de las instalaciones de la Octava Región Naval, que labora las 24:00 horas del día, para que se cumplan con la normatividad y se recomienda que si alguna persona que viene del puerto en avanzado estado de ebriedad no se le brinde el servicio para prevenir algún incidente.

Dijo que en las revisiones se ha tenido buena respuesta de los prestadores de servicios, por lo que reiteró que para prevenir incidentes se depende mucho del buen juicio de los turistas, pues los prestadores de servicios turísticos están conscientes de que cualquier cosa que llegue a pasar pega a toda la comunidad marítima.

”Ahora espero decir lo mismo del turista, que venga consciente de que debe de tener ciertas precauciones en todo momento, básicamente lo sabemos, no meterse de noche al mar, respetar las reglas si se embarcan en un catamarán, en una embarcación, lo que les diga al propietario, el prestador de servicios acatar esas reglas nada más, por eso les digo que dependemos del buen juicio básicamente”, reiteró.

”Depende mucho que el prestador de servicio les haga las recomendaciones, tengan sus precauciones con su personal, pero sobre todo del buen juicio de los turistas”.

Manifestó que en las revisiones a paracaidistas detectaron algunas observaciones leves, ya se les hizo saber para que a la brevedad posible repongan los accesorios que es necesario cambiar.

”Ayer en los embarcaderos estuvimos supervisando que todos los pasajeros cuenten con su chaleco salvavidas, la verdad es que los encargados de los embarcaderos siempre hemos tenido buena respuesta por parte de ellos y están muy al pendiente de la gente, estuvimos entrevistando a los pasajeros y yo creo que todos los que entrevistamos ayer están conscientes que es necesario traer el chaleco salvavidas”, continuó.

”Le dí mucha importancia a un operativo nocturno porque es de mayor preocupación en las noches, en el día como sea, pero en las noches no, yo me refería al embarcadero que está adelante de la Región Naval, que se trabaja las 24 horas, el de la Puntilla nada más hasta las seis y media de la tarde, pero el otro embarcadero sí trabaja las 24 horas, sobre todo de noche porque puede ser que haya venido gente a la fiesta aquí en Mazatlán y al regresarse lleve algunas bebidas de más y en necesario ahí que los prestadores de servicios se ponga atentos en eso y si va muy mal una persona mejor que no viaje, mejor que se quede”.