$!CAPTA brinda atención y orientación durante la llegada del turismo naviero en el crucero Carnival Panorama

MAZATLÁN._ Con la llegada del crucero Carnival Panorama, el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) mantiene activo su personal para brindar orientación, información y asistencia a los visitantes que este miércoles arriban al puerto y recorren los principales atractivos turísticos de Mazatlán.
A través de un comunicado se informó que la embarcación llegó procedente de Cabo San Lucas con destino a La Paz, con 4 mil 786 pasajeros y mil 418 tripulantes, para un total de 6 mil 204 personas a bordo, consolidándose como el segundo crucero que arriba al puerto durante agosto y el segundo de esta semana.
Desde sus módulos de atención, CAPTA ofrece información turística, orientación sobre los principales sitios de interés y apoyo a los visitantes que así lo requieran durante su estancia, además de canalizar cualquier situación que amerite la intervención de las autoridades competentes.
La presencia permanente de CAPTA durante los arribos de cruceros forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para brindar una atención cercana y oportuna a los visitantes, contribuyendo a que su experiencia en Mazatlán transcurra de manera segura y con el acompañamiento necesario durante su recorrido por el destino.