$!CAPTA brinda atención y orientación durante la llegada del turismo naviero en el crucero Carnival Panorama

MAZATLÁN._ Con la llegada del crucero Carnival Panorama, el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) mantiene activo su personal para brindar orientación, información y asistencia a los visitantes que este miércoles arriban al puerto y recorren los principales atractivos turísticos de Mazatlán.

A través de un comunicado se informó que la embarcación llegó procedente de Cabo San Lucas con destino a La Paz, con 4 mil 786 pasajeros y mil 418 tripulantes, para un total de 6 mil 204 personas a bordo, consolidándose como el segundo crucero que arriba al puerto durante agosto y el segundo de esta semana.