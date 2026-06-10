Carnaval 2026 costó $70 millones, menos que el anterior: Alcaldesa de Mazatlán

Aunque dijo que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 tuvo un costo de arriba de 70 millones de pesos, alrededor de 15 millones de pesos menos que el del año anterior, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que se podrían reasignar recursos al Instituto de Cultura para que continúe realizando actividades en el presente año.

“El costo total del Carnaval respecto al año pasado se gastaron 15 millones de pesos menos que el año pasado 2025, mis felicitaciones para Óscar García y para su equipo ya que como ustedes saben el Carnaval se llevó a cabo con grandes expectativas y se cumplieron todas ellas porque superamos la afluencia y la derrama económica respecto a 2025”, agregó.

En entrevista un día después de que el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar Garcia Osuna, presentara el balance financiero del Carnaval 2026 ante el Consejo, añadió que se aprobó por unanimidad dicho informe.

“Siempre decimos que hay ganancia para el pueblo porque no sé si recuerden que fueron mil 200 millones de pesos de derrama económica y estamos hablando de que se gastaron arriba de los 70 millones de pesos para la realización del Carnaval, así es que obviamente es una ganancia en proyección nacional en proyección internacional, saldo blanco de nuestro Carnaval Internacional de Mazatlán 2026”, expresó.

“Y demuestra que Mazatlán es un lugar que tiene arraigo en sus tradiciones, 126 años de nuestro Carnaval Internacional de Mazatlán y que se llevó con gran éxito, entonces yo creo que eso es lo que debemos de ponderar todos los mazatlecos que nuestro Carnaval nos sigue dando esa visibilidad ante la gente a nivel nacional y a nivel internacional, es de los mejores carnavales del País , yo me atrevo a decir que el mejor, hemos ganado premios en la Revista México Desconocido como el mejor Carnaval en tradición y color”.

Lo anterior, continuó, porque es un carnaval que se distingue sobre todo por su cultura y dijo que tres eventos en el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal” fueron concesionados a particulares y uno de ellos fue por contrato del Instituto de Cultura y está transparentado y no se bajó la calidad de los carros alegóricos ni de los eventos culturales en general, se superó a los del 2025 y se gastó menos y para el próximo año se busca tener un carnaval a la altura de lo que merecen los mazatlecos.

Ante la negativa reciente de la mayoría de integrantes del Cabildo de Mazatlán para que el director de dicho Instituto presentara ante el pleno del mismo el balance financiero del Carnaval 2026, la Alcaldesa reiteró que se trata de una paramunicipal autónoma, y tiene un Órgano de Control Interno autónomo, se tenía ya una sesión que tenía prórroga y por eso se decidió en Cabildo que lo correcto era respetar la prórroga que tenía el director ya que hacían falta algunos patrocinadores de dar las aportaciones, entre otros.

Pero dijo que García Osuna podría dar una conferencia de prensa para dar mayores detalles del balance financiero y que lo conozca la ciudadanía.

Ante la pregunta de qué porcentaje del presupuesto anual de dicho Instituto de Cultura se destinó para la realización del Carnaval 2026, Palacios Domínguez manifestó que este tema se continuará trabajando.

“Ese es un tema que es muy importante, vamos a continuar, ustedes vieron que también tuvimos el evento que se llevó a cabo con mucho éxito el Día de la Música, el Día de la Música tuvimos más de 30 mil personas en nueve escenarios de diferentes géneros musicales y también tuvimos la innovación de que por primera vez se tuvieron audiciones para que nuevos talentos se presentaran en los diferentes escenarios, eso gustó mucho y pues hubo mucha participación de diferentes instituciones, de empresas, de la academia”, manifestó.

“Y pues la verdad es que estoy muy agradecida por todas las personas que participaron en el Día de la Música, entonces como queremos seguir haciendo eventos de esa naturaleza más adelante vamos a ver el tema de una posible reasignación como lo tuvimos en 2025, eso ya sería tema para un par de meses más viendo las cuentas de Cultura, estamos en la mejor disposición, siempre buscando que la ciudadanía se entere de los temas relevantes gracias a ustedes, a los medios de comunicación”.

Expresó que ya sería más adelante que se definiera qué cantidad de recursos se reasignarían para para el Instituto de Cultura.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente en su momento, para el 2025 a dicho Instituto se le asignó un presupuesto de 87 millones de pesos, más 15 millones de pesos de aportaciones del Gobierno del Estado, estos últimos exclusivamente como apoyo para la realización del Carnaval, por lo que si dichas fiestas de este año costado más de 70 millones de pesos, sólo quedan cerca de 17 millones de pesos para el resto de las actividades de esa paramunicipal.

En mayo pasado el director de dicho Instituto manifestó que el Carnaval 2026 tuvo un costo de cerca de 79 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada en su momento, el Carnaval 2025 tuvo un costo de aproximadamente 77 millones de pesos y se tuvo un déficit de 2.5 millones de pesos, año en que canceló de última hora un grupo musical y fue sustituido en un evento con entrada gratuita por los Aguilar.