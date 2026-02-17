Carnaval de Mazatlán 2026 costó $79 millones; el reto será hacerlo sustentable: Óscar García

MAZATLÁN._ Alrededor de 79 millones de pesos con patrocinios costó el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, estimó el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes.

Para 2027, el desafío es hacerlo sustentable sumando a más empresarios locales, dijo Óscar García Osuna, al cierre de seis días de festejos centenarios y tradicionales.

Reiteró que este Carnaval fue de desafíos por los 79 millones de pesos que proyectó para realizarlo y que a través de patrocinios tuvo que completar, más el respaldo del Municipio y Gobierno del Estado, y que al final le deja de lección que las oportunidades están ahí para hacerlo sustentable en el futuro.

“La propuesta de nosotros era 79 millones... aún no te puedo decir si la reuní porque hay patrocinadores que no han pagado, estamos en eso, cerrando patrocinios todavía. Por ejemplo, de la Cervecería es un patrocinio y la otra que también necesitamos invertir. Sé que vamos a salir, sé que vamos a salir bien y sé que el trabajo más fuerte que viene es lograr la sustentabilidad”, reiteró.

El funcionario admitió que a pesar de que la situación en materia de seguridad no está del todo bien en Mazatlán, la gente conectó con el Carnaval de la tambora y salió a disfrutarlo, tanto a los conciertos donde hubo promedios de 20 mil personas reunidas en el estadio Teodoro Mariscal, a excepción del lunes donde se coronó a la Reina Infantil con el show de la cantante Belinda, que no llenó.

Además, sobre el primer desfile señaló que la gente salió a vivirlo y bailar al igual que en Olas Altas, que se llenó para ver el Combate Naval y los conciertos de las artistas de banda como Julio Preciado e invitados.

“Nos fue bastante bien y a decir eso choca con la gente que quisiera que a Mazatlán le fuera mal y eso que no estoy negando la situación que hay. Pero para mí lo mejor que me sucedió el domingo fue caminar y ver a la familia sentada, cantando canciones de antes. Gente que me expresó en el Combate Naval que lloró porque le recordaron a su papá, a su abuelito, a su mamá, a la tía. Y eso es la presencia de lo que queríamos la Presidenta y todos cuando nos atrevimos a tomar el tema que iba a ser en honor a la tambora, y sí pegó”.

Entrevistado por Noroeste en la comida de la amistad organizada por el Instituto de Cultura para el convivio del cortejo real del Carnaval e invitados, García Osuna dijo sentirse contento de lo realizado y del equipo que formó y le apoyó en todo.

En cuanto al segundo y último desfile del capítulo 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán, el funcionario aseguró que se afinaron estructuras de iluminado de las carrozas, de música y en personal logística para mejorar el anterior.

Y es que en su primera edición de la máxima fiesta mazatleca, a García Osuna le queda de aprendizaje que para desarrollar un evento de mayor nivel se debe enfocar en ampliar el número de patrocinadores locales y mejorar en inversión porque se proyecta un presupuesto, pero surgen desafíos sobre la marcha que incrementan los costos.

“Tú sabes que la aportación que hace el Municipio es importante y la del Gobierno del Estado, pero hacer espectáculos y más de la calidad como la que nos exigen todos, necesitamos mayores patrocinadores. Hay patrocinadores locales, pocos que aportan efectivo; todos nos exigen como si aportaran efectivo. Es necesario crear esa conciencia de apoyo al Carnaval, porque la derrama económica es muy alta y hay veces que no hace el click. Yo siento que son muy pocos. Sí pudiera darse más, sería muy bueno”.

Citó ejemplos como el de los conciertos que tuvieron que darles el control a los promotores de los artistas porque no alcanza el presupuesto que se le invierte a este festejo.

El director de Cultura, quien tuvo dos meses y medio para organizarse tras la renuncia de Raúl Rico González, aseguró que el Carnaval ha evolucionado en este año, pero se topó con desafíos como la falta de infraestructura porque no pueden resguardar todas las carrozas y del equipo que se acopló muy bien a su forma de trabajar.

“Tenemos falta de bodegas que hace que todos las bellezas que ves rodando, luego terminan víctimas del clima de Mazatlán, de la intemperie, cuando son joyas, algunas de verdad son obras de arte”.

Incluso, García Osuna adelantó que ya traen un proyecto para exhibir y resguardar las carrozas y los monigotes para solo restaurarlos en la próxima edición de 2027.

El funcionario señaló que las réplicas de la Catedral, las dos pulmonías, la vaca, la gaviota y la marioneta exhibidas en los desfiles, merecen ser resguardadas para cuidarlas bajo techo por su espectacularidad y significado.

“Es impactante cómo las réplicas que buscaron arquitectos, entonces es la polaridad positiva de los desafíos, como le digo yo, no es la mala, es la que te desafía, la que te reta”, dijo.

Para finalizar, García Osuna aseguró sentirse contento por la polaridad positiva que logró y con el equipo que se adaptó al cambio y aceptó el desafío.

“No podemos inventar mucho. Todo ya está inventado en algún lugar, en algún momento. Podemos replicar prácticas exitosas y podemos dar toques”

Para el segundo desfile de este martes, el director de Cultura señaló que se hicieron algunos cambios para mejorarlo, contratando más plantas de luz que hicieron falta y aumentando la tripulación porque hubo patrocinadores que apoyaron solo para el desfile del domingo.

Agradeció a toda la corte real formada por mujeres crearon un buen equipo sin fricciones, valientes y empoderadas, que disfrutaron en todo momento del Carnaval.

“Al final esto dura un año para ellos, que es su reinado, pero estos aprendizajes son para toda la vida”.

En su último día dirigiendo que el Carnaval concluya sin sobresaltos, el funcionario comentó que la afluencia y la confianza de las personas en acudir a todos los eventos refleja que la música es sanadora.

“Creo que el arte es sanador, creo que hay que llevarlo más cerca de la gente vulnerable. Eso es lo que me especializaba en Europa. Pero que hay una gran oportunidad de generar conciencia y lo que está en mí es toda la pasión que tengo. Lo que está en nosotros no depende de mí y lo que está en Dios esperemos que nos tenga preparado para el camino”, manifestó.