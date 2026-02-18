Carnaval de Mazatlán supera expectativas y deja importante derrama económica: Palacios Domínguez

Con metas ampliamente superadas en temas de asistencia y derrama económica concluyó el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, según lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, consolidando al puerto como uno de los principales destinos turísticos y culturales del País.

Acompañada por autoridades civiles y militares, Palacios Domínguez dio a conocer los resultados obtenidos en esta edición de la máxima fiesta del puerto, destacando que los resultados rebasaron las expectativas planteadas a inicio de año.

“Quiero informar a todas y todos que superamos ampliamente las expectativas que teníamos para este Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, tanto en materia de asistentes como en cuanto a la derrama económica”, comentó.

“Al inicio del año, habíamos proyectado un estimado de un millón 230 mil asistentes a las actividades de nuestro Carnaval. Nos da mucho gusto informarles que estimamos un total de un millón 346 mil 370 asistentes de jueves a martes”, añadió.

En lo que respecta al impacto económico, la Alcaldesa señaló que la derrama alcanzó los mil 623 millones 894 mil 700 pesos, representando un incremento del 42 por ciento en comparación de lo recaudado en la edición del 2025.

Asimismo, añadió que en el sector turístico la ocupación hotelera superó el 80 por ciento, pero que en hoteles ubicados a lo largo del Malecón de Mazatlán y Zona Dorada la ocupación se mantuvo por arriba del 95 por ciento durante el fin de semana.

“Queremos comentarles que diversos sectores, pero en particular restauranteros y hoteleros, cuyos representantes agradezco que nos acompañen el día de hoy, nos han informado que los resultados fueron muy superiores a lo esperado”, señaló.

“La derrama económica, incluyendo todos los eventos relacionados al Carnaval, y la llegada de dos cruceros con cerca de 9 mil pasajeros que compartieron nuestra alegría carnavalera, fue de mil 623 millones 894 mil 700 pesos, es decir, un 42 por ciento mayor al año pasado”, agregó.

Palacios Domínguez destacó que estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, con un operativo de seguridad con más de 3 mil elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, lo que permitió mantener la confianza de visitantes y brindar tranquilidad a la población.