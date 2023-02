El Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 ha transcurrido hasta el momento de manera tranquila, sin incidentes mayores, pero con gran asistencia de personas a los diferentes eventos, aseguró el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Todo está tranquilo, normal, sin problemas afortunadamente, de los detenidos normales esos de Olas Altas que son faltas al Bando (de Policía y Buen Gobierno), es todo lo que ha habido y un incidente de un catamarán que se quedó ahí creó que con una falla mecánica y que tuvieron que remolcarlo sin nada que lamentar afortunadamente, pero es todo”, dijo este domingo en recorrido por el malecón previo al primer desfile.

”La verdad es que han transcurrido ya tres días de fiesta del Carnaval sin problemas, como queremos que siga, la verdad que ha sido ejemplar la forma de cómo se ha comportado la gente. Hoy, por ejemplo, en el recorrido del Valentino aquí al punto (Monumento al Pescador) ya veo prácticamente lleno, las familias ya están en su lugar, muy ordenado por cierto, la verdad estoy muy sorprendido de cómo está ordenado porque no hay pleitos, no me han reportado conflictos, todo bien”.

González Zataráin recordó que la noche del sábado el Paseo Olas Altas estuvo prácticamente lleno en el Combate Naval y la Quema del Mal Humor.

”Olas Altas tuvo ayer un cupo prácticamente lleno, acá fueron, en el boletaje lo marca, fueron 50 mil personas y contando a otras personas que fueron al Combate que no entraron por razones de taquilla, pues poquito más de 50 mil personas son las registradas en toda la zona de lo que fue el Combate, de lo que fue ya Olas Altas; es una cifra también alta, pero todo controlado, sin problemas, sin ninguna contingencia”, continuó.

”La verdad que afortunadamente todo bien, transcurrió todo lo del Estadio la verdad sin problema, poco más de 20 mil personas en el Estadio (Teodoro Mariscal) y creo que todo ha sido muy ordenado la verdad. Estoy muy contento con el trabajo obviamente del equipo de Seguridad Pública, de las corporaciones de Tránsito, de Guardia Nacional, de todos los que están colaborando, Policía Estatal, la Policía Preventiva, el Ejército, la verdad es que hay un excelente trabajo en ese sentido”.

También expresó que no se han registrado fuertes accidentes viales, como había ocurrido previo al Carnaval, y se espera que así siga, quizá porque como está tan lleno de vehículos la ciudad no permite que las unidades corran mucho y eso puede ser un factor.