$!Carnavales de Sinaloa generan más de mil 339 millones de pesos y atraen a 866 mil asistentes

MAZATLÁN._ Los carnavales y eventos realizados en distintos municipios de Sinaloa han generado una derrama económica superior a los mil 339 millones de pesos, con una asistencia acumulada de 866 mil personas del 12 al 15 de febrero, consolidando al estado como uno de los destinos más dinámicos del país en turismo de eventos, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado, Mireya Sosa Osuna, titular de Sectur de Sinaloa, destacó que estos resultados reflejan la confianza de los visitantes y el fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

“Estos resultados reflejan la confianza de los visitantes en Sinaloa y consolidan al estado como uno de los destinos más dinámicos del país en turismo de eventos y espectáculos”, afirmó.

En Mazatlán, donde se celebra el tradicional Carnaval del 12 al 17 de febrero, se ha registrado una derrama económica superior a los mil 274 millones de pesos y una asistencia de más de 741 mil personas.

Entre los eventos destacados se encuentran los conciertos de Edén Muñoz (12 de febrero), el espectáculo “Yo sé que te acordarás” (13 de febrero) con la Banda Estrellas de Sinaloa, la OSSLA y artistas invitados, así como la presentación de Yuridia (14 de febrero) y el desfile del domingo 15 de febrero.

En Guamúchil, hasta el 15 de febrero se contabilizan más de 85 mil asistentes y una derrama económica superior a los 40 millones 241 mil pesos.