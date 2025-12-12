$!Carnes Selectas Nayarit presenta el Festival de la Navidad Mazatlán 2025

Mazatlán, Sinaloa. — 12 de diciembre de 2025 Carnes Selectas Nayarit invita a todas las familias de Mazatlán a vivir una tarde llena de magia, alegría y espíritu navideño con el Festival de la Navidad Mazatlán 2025, una gran posada con entrada gratuita pensada para convivir y celebrar en comunidad.

La cita será el domingo 14 de diciembre a las 5:00 de la tarde, en el estacionamiento de Carnes Selectas Nayarit, Sucursal Mercado Juárez, donde se llevará a cabo una producción especial con show navideño, presentaciones de Las Guerreras K-Pop, Navidad Rock, las divertidas ocurrencias de Los Patitos Feos y la esperada aparición del Grinch, además de dinámicas, regalos, juguetes y muchas sorpresas para chicos y grandes.

Con este festival, Carnes Selectas Nayarit reafirma su compromiso de crear espacios de convivencia familiar y de llevar momentos especiales a las comunidades donde tiene presencia, fortaleciendo la cercanía con sus clientes y celebrando una de las épocas más importantes del año.

El Festival de la Navidad Mazatlán 2025 promete ser una experiencia única para disfrutar en familia y dar inicio a las celebraciones decembrinas con música, entretenimiento y mucha alegría.