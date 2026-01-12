$!Carril preferencial continúa beneficiando a camiones urbanos, aunque autos particulares no lo respetan

Tras un recorrido realizado esta mañana por avenidas como Ejército Mexicano y Juan Carrasco, se pudo detectar que el proyecto del llamado carril preferencial sigue activo de manera positiva para algunos camioneros que hacen más rápidos sus recorridos; sin embargo, los conductores particulares no suelen respetarlo del todo.
Este lunes se observó como algunos automóviles y motocicletas utilizan el carril preferencial para ganar camino y no entrar en el tráfico de en medio de la calle, por lo que de alguna manera roban espacio a los transportes urbanos y pueden llegar a causar algún accidente vial o con los peatones.
Cabe señalar que la mayoría de autos particulares que se meten a dicho carril, lo hacen para dar la vuelta en las calles aledañas a la avenida principal. Mientras que los camioneros suelen usarlo principalmente al acercarse a la parada para recoger o bajar personas.
Por su parte, el presidente de la Alianza de Camiones, Efrén Landell, mencionó que anteriormente estaba una patrulla de Tránsito vigilando que nadie se metiera al carril preferencial de los camiones; sin embargo, eso se dejó de hacer y regresó la problemática con los conductores que no respetan esa línea.
“Todavía continúa (el carril preferencial), solo falta que vuelvan las patrullas. Ahorita ya desconocemos por qué no han seguido, pero no nos ha quitado el dedo el renglón a nosotros en ese asunto, porque si bien es más factible para los carros andar circulando sobre el carril preferencial, también para nosotros como para los usuarios, es mejor porque así no se les está atravesando en el camión en todo ese tramo”, dijo Landell Osuna.
“Solo pedir que respetemos, porque como te decía yo, es más viable para ellos estar sin el camión en medio y así transitan mucho más rápido. Incluso cuando se implementó, se hizo un estudio y más o menos andaba como siete minutos más rápido el traslado del Seguro Social a la avenida Gutiérrez Nájera”.
En su momento el proyecto del carril preferencial se lanzó como un piloto en 2022, contando con una inversión en la obra de 6 millones 964 mil 977 pesos. No obstante, fue hasta julio de 2024 cuando esto se reactivó en medio de debates y el consenso ciudadano, que no estuvo de acuerdo, pues en algunas zonas tapaba el estacionamiento de locales y comercios.
Ya en la administración de la Alcaldesa Estrella Palacios, la propia mandataria indicó que la vialidad del proyecto sería estudiada en un futuro por el IMPLAN, pero priorizando la opinión de los transportistas y ciudadanía que vive en las avenidas Juan Carrasco y Ejército Mexicano.