$!Carril preferencial continúa beneficiando a camiones urbanos, aunque autos particulares no lo respetan

Tras un recorrido realizado esta mañana por avenidas como Ejército Mexicano y Juan Carrasco, se pudo detectar que el proyecto del llamado carril preferencial sigue activo de manera positiva para algunos camioneros que hacen más rápidos sus recorridos; sin embargo, los conductores particulares no suelen respetarlo del todo.

Este lunes se observó como algunos automóviles y motocicletas utilizan el carril preferencial para ganar camino y no entrar en el tráfico de en medio de la calle, por lo que de alguna manera roban espacio a los transportes urbanos y pueden llegar a causar algún accidente vial o con los peatones.

Cabe señalar que la mayoría de autos particulares que se meten a dicho carril, lo hacen para dar la vuelta en las calles aledañas a la avenida principal. Mientras que los camioneros suelen usarlo principalmente al acercarse a la parada para recoger o bajar personas.

Por su parte, el presidente de la Alianza de Camiones, Efrén Landell, mencionó que anteriormente estaba una patrulla de Tránsito vigilando que nadie se metiera al carril preferencial de los camiones; sin embargo, eso se dejó de hacer y regresó la problemática con los conductores que no respetan esa línea.