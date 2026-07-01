$!Carril preferencial dio resultados positivos, pero faltó voluntad política para consolidarlo: Implan

La implementación del programa piloto de carril preferencial sobre la Avenida Ejército Mexicano demostró que podía convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la movilidad urbana de Mazatlán, al reducir los tiempos de traslado del transporte público y disminuir los accidentes viales, aunque el proyecto quedó inconcluso debido a que nunca se tomó la decisión política necesaria para llevarlo a una etapa definitiva.

Así lo señaló la directora del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, Leticia Alvarado Fuentes, quien expresó que el esquema fue diseñado y evaluado por especialistas de distintas disciplinas, obteniendo resultados favorables durante el periodo en que estuvo en operación.

Alvarado Fuentes mencionó que incluso los propios operadores del transporte público reportaron mejoras importantes en sus recorridos gracias a la implementación de este carril exclusivo.

“Los resultados que hubo fueron muy buenos, dichos por los operadores de camiones, en el sentido de que se habían disminuido los tiempos de traslado, pero más importante que eso, se habían disminuido los accidentes”, comentó.

Sin embargo, la funcionaria lamento que, a pesar de los buenos resultados que se habían obtenido, el proyecto no avanzara hacia una implementación integral debido a decisiones políticas.

“Desafortunadamente no hubo la decisión política para implementarlo, pues fue un muy buen proyecto piloto”, declaró.

El carril preferencial fue implementado a inicios del 2023 con la finalidad de crear una circulación preferente para transporte público, mejorando sus tiempos de traslado y garantizar mayor seguridad vial en la avenida Ejército Mexicano, pero al final, dejó de operar sin alcanzar una aplicación permanente.