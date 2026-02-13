Los carros luminosos están listos para brillar durante el desfile del Carnaval de Mazatlán, todos son creaciones de Jorge Osuna García, y prometen destacar e iluminar la Avenida del Mar.

“Te presumo”, “Quisiera tener Alas”, “Cinco de Chiles”, éxitos musicales de la Banda El Recodo y de cantautores del regional mexicano como la banda Cuisillos, MM, el Pato asado, La China de la Adictiva están personificadas en divertidas figuras infantiles, una máquina de chiles, alas gigantes, mega coronas, una casita de la china, castillos, patos, flores y figuras que además de brillar se convertirán en el corazón infantil del desfile carnavalero del domingo 15 y martes 17 de febrero.

Y es que el Instituto de Cultura les propuso el tema acorde “Arriba la banda”, en homenaje a la música tradicional sinaloense y que este año así lleva por nombre el Carnaval 2026.

Los diseños fueron creación 100 por ciento de Osuna García, quien tomó de inspiración algunas canciones de bandas famosas para dar vida, música y el nombre de cada uno de sus carros alegóricos creados.

Usaron telas muy coloridas, luces Led, sostenidos con herrería y alambrón, el CDR el triplay MVS, de manos de carpinteros por el triplay, para dar forma y vida de manos de expertos que armaron los ochos carros alegóricos que acompañarán a la Reyna Infantil y de la Poesía para sorprender. Lo malo es que no habrá figuras en movimiento, cómo acostumbra elaborar Osuna García por falta de tiempo.