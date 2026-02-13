Los carros luminosos están listos para brillar durante el desfile del Carnaval de Mazatlán, todos son creaciones de Jorge Osuna García, y prometen destacar e iluminar la Avenida del Mar.
“Te presumo”, “Quisiera tener Alas”, “Cinco de Chiles”, éxitos musicales de la Banda El Recodo y de cantautores del regional mexicano como la banda Cuisillos, MM, el Pato asado, La China de la Adictiva están personificadas en divertidas figuras infantiles, una máquina de chiles, alas gigantes, mega coronas, una casita de la china, castillos, patos, flores y figuras que además de brillar se convertirán en el corazón infantil del desfile carnavalero del domingo 15 y martes 17 de febrero.
Y es que el Instituto de Cultura les propuso el tema acorde “Arriba la banda”, en homenaje a la música tradicional sinaloense y que este año así lleva por nombre el Carnaval 2026.
Los diseños fueron creación 100 por ciento de Osuna García, quien tomó de inspiración algunas canciones de bandas famosas para dar vida, música y el nombre de cada uno de sus carros alegóricos creados.
Usaron telas muy coloridas, luces Led, sostenidos con herrería y alambrón, el CDR el triplay MVS, de manos de carpinteros por el triplay, para dar forma y vida de manos de expertos que armaron los ochos carros alegóricos que acompañarán a la Reyna Infantil y de la Poesía para sorprender. Lo malo es que no habrá figuras en movimiento, cómo acostumbra elaborar Osuna García por falta de tiempo.
Estos trabajados elaborados manualmente tiene un mes y medio que empezaron y ya están a punto de salir del horno creativo del diseñador.
En una de las bodegas se encuentran listos los carros que van a desfilar por el malecón de Mazatlán y están a punto de ser trasladados para el sitio de salida la mañana del domingo, señaló personal del lugar.
“Empezamos un poco atrasados, en enero, pero avanzamos mucho en turnos algo extensos de trabajo, de día y noche. Ya solo hay detalles que se están checando en el iluminado y decoración”.
Tras un recorrido realizado por algunos talleres donde se construyen las carrozas carnavaleras, en una de las bodegas se observaron siete carros y en el Polvorín está uno más, totalmente listos de manos de decenas de trabajadores que siguen moldeando los últimos detalles de cada uno.
Durante el desfile del 2025, Jorge Osuna García solo diseñó dos carrozas reales, de Jimena Reina de la Poesía infantil y de un robots con movimiento, pero en este año promete sorprender con estas propuestas muy ad hoc a la temática del Carnaval “Arriba la Tambora” e inspiradas en canciones muy famosas del regional mexicano.
Al creador le encargaron ocho carros alegóricos luminosos, entre ellos el de la Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2025 y la Reina de la Poesía 2025; el de la Reina Infantil homenajeada de 50 años, el de la Reina de la Poesía de ese año y un carro inclusivo para los cuales conjugó el uso de la tecnología para impresionar al público infantil y en general con lo tradicional de un desfile carnavalera.
Las alegorías iluminadas de Jorge Osuna García, combina la luz, el color, la música y las emociones.