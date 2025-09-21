$!Carteles con fichas de desaparecidos inundan el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el hartazgo de la ciudadanía por la poca respuesta que dan las autoridades estatales y municipales, el Centro de Mazatlán se ha inundado con carteles, calcomanías y hojas de fichas de desaparecidos, las cuales fueron pegadas por sus familiares con la esperanza de hallar alguna pista sobre su paradero. Tras un año de que se acrecentó la violencia e inseguridad en Sinaloa por la guerra entre grupos criminales, son ya casi 2 mil las personas privadas de su libertad en la entidad, por lo que las protestas y manifestaciones también han aumentado considerablemente en cada municipio.





En Mazatlán, pese a que no se han vivido tantos incidentes como en Culiacán, también se ha reportado como desaparecida una gran cantidad de personas, lo cual ha movilizado a hijos, padres y hermanos a llevar su lucha por encontrarlos, teniendo como una herramienta el uso de estos carteles. Durante un recorrido realizado por Noroeste este domingo se observó que en calles como Benito Juárez, 21 de Marzo, Guillermo Nelson, José María Canizales y Ángel Flores, abundan las hojas de fichas de desaparecidos pegadas en lámparas, medidores, paredes, postes y hasta en los muros del Palacio Municipal.









Otras calcomanías se pueden ver pegadas en la entrada de la calle Aquiles Serdán y en los alrededores del mercado Pino Suárez, por donde mucha gente transita para llegar a la diferentes rumbos del Centro, ya que son lugares idóneos para insertar las fichas y esperar que alguien pueda tener noticias. Aunque algunas han intentado ser arrancadas de postes y murales, los carteles y hojas en cada esquina son un reflejo de la desesperación de tantas personas por volver a ver a sus familiares, mientras esperan con ansias que la autoridad pueda dar seguimiento a sus carpetas. Después de la protesta llevada a cabo por familiares de desaparecidos la noche del sábado en el malecón de Mazatlán, lugares como el parador fotográfico de Valentino y “Monos Bichis” tambián tienen fichas de desaparecidos adheridas a los monumentos con la intención que los turistas sepan que hay una lucha sin descanso.