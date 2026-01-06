$!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes

Con una rosca gigante, realizada con más de 150 roscas juntas, en la Casa Ley del Mar celebraron el Día de Reyes Magos a niños y familias enteras que se dieron cita en la sucursal más popular y grande del corporativo en Mazatlán. La cadena de supermercados Casa Ley tiene la tradición de repartir una rosca gigante de Reyes Magos a sus clientes en su tienda Plaza Ley El Mar en Mazatlán, especialmente organizado para consentir a la comunidad.







Eleazar Díaz, Gerente de la Plaza Ley del Mar, agradeció a nombre del grupo empresarial la preferencia de la población con este ya tradicional evento de la rosca gigante para deleitar a más de 300 clientes asiduos.









Acompañado de personal directivo atendieron grandes filas de personas para repartir un pedazo de rosca con doble bendición, el gerente destacó la entrega del premio a Michelle como ganadora por haberle salido el niño Dios. La partida de la mega rosca de plaza Ley del Mar tiene realizándose más de 8 años como regalo a quienes durante todo el año 2025 surtieron la despensa en esa tienda, una de las más populares en la ciudad. Después de la repartición de la rosca y chocolate, Érika Contreras, fue otra ganadora de un obsequio.







