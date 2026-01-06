Mazatlán
|
Día de Reyes

Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes

Luego de 8 años realizándose, clientes de la cadena de supermercados, disfrutaron la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar en Plaza Ley El Mar
Leticia López |
06/01/2026 19:35
06/01/2026 19:35

Con una rosca gigante, realizada con más de 150 roscas juntas, en la Casa Ley del Mar celebraron el Día de Reyes Magos a niños y familias enteras que se dieron cita en la sucursal más popular y grande del corporativo en Mazatlán.

La cadena de supermercados Casa Ley tiene la tradición de repartir una rosca gigante de Reyes Magos a sus clientes en su tienda Plaza Ley El Mar en Mazatlán, especialmente organizado para consentir a la comunidad.

  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes

Eleazar Díaz, Gerente de la Plaza Ley del Mar, agradeció a nombre del grupo empresarial la preferencia de la población con este ya tradicional evento de la rosca gigante para deleitar a más de 300 clientes asiduos.

  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes

Acompañado de personal directivo atendieron grandes filas de personas para repartir un pedazo de rosca con doble bendición, el gerente destacó la entrega del premio a Michelle como ganadora por haberle salido el niño Dios.

La partida de la mega rosca de plaza Ley del Mar tiene realizándose más de 8 años como regalo a quienes durante todo el año 2025 surtieron la despensa en esa tienda, una de las más populares en la ciudad.

Después de la repartición de la rosca y chocolate, Érika Contreras, fue otra ganadora de un obsequio.

  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes
  • $!Casa Ley del Mar endulzó a sus clientes con mega rosca y chocolate, en el Día de Reyes

El lugar fue abarrotado por grandes y chicos en busca del tan anhelado pedazo de pan de dulce tradicional de la fecha bíblica mexicana.

La cita fue a las 14:00 horas, pero desde las 12:00 del medio día empezaron a formarse las personas entre adultos mayores, jóvenes y niños.

Cabe destacar que esta tradicional convivencia se realiza de manera simultánea en diferentes partes del País, donde esta empresa tiene sucursales.

#Casa Ley
#Reyes Magos
#Rosca
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube