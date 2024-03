“La pipa transportaba ácido clorhídrico, nos llamaron porque no sabían si había derrame, por eso fuimos con el equipo especial para podernos acercar y verificar si había o no derrame afortunadamente no se derramó, por eso se aseguró un carril para que se abriera la circulación poco a poco”, informó.

“Coordinado con la Guardia Nacional y hasta el otro día en la mañana, a las 10:40 se iniciaron las maniobras de trasiego del producto a otra pipa, el cual estuvimos resguardando por si ocurría algo, la maniobra era segura, así que se terminó a las 3:00 de la tarde”, detalló.

Robles Chávez explicó que el hecho de que no hubiera derrame del líquido fue algo positivo, ya que se trata de un corrosivo muy agresivo, el cual puede causar daño al tejido como quemaduras, además en caso de ser inhalado puede edematizar las vías aéreas hasta evitar la respiración causando la muerte.

“Cualquier persona que pudiera estar expuesta a la nube tóxica estaría en riesgo, automovilistas, pueblos cercanos, etcétera”, dijo.

“Este producto reacciona al contacto con el agua y en el lugar de la volcadura muy cerca estaba un arroyo, que al caer, aparte del impacto ambiental se haría una nube grande de vapores tóxicos”, agregó.

Destacó que en estos casos las personas tienden a minimizar los riesgos, porque este ácido es muy similar al ácido muriático, sin embargo al tratarse de 32 mil litros, la reacción es completamente diferente, de tal manera que la contingencia representaba un gran riesgo.