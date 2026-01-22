Casi 6 mil visitantes recibe Mazatlán a bordo del Norwegian Bliss

Este jueves se recibió en Mazatlán el crucero turístico Norwegian Bliss con casi 6 mil visitantes.

El crucero, procedente de Puerto Vallarta, llegó la mañana de este jueves con 4 mil 372 pasajeros y mil 618 tripulantes a bordo.

Los visitantes que decidieron recorrer la ciudad han podido disfrutar de un buen clima.

Además, participan en recorridos por diferentes puntos de la ciudad.

Para los prestadores de servicios turísticos, es la caminata por el Centro Histórico, con sus historias y leyendas de la fundación de Mazatlán lo que más venden entre los cruceristas recientemente.

Los paseos por la ciudad, las playas y la comida es ahora lo que más prefieren los extranjeros que vienen en los cruceros para disfrutar de su estadía, coincidieron guías de turistas.

“Son las caminatas las que más nos piden porque van tomando fotos y escuchan la historia. Y es que somos los únicos en la Riviera Mexicana con esta riqueza”, afirman.

En esta ocasión, el Centro Histórico se observó cómo varios grupos de cruceristas desde la terminal marítima caminando por la Machado, la Catedral, el mercado Pino Suárez, por Olas Altas y hacia la Glorieta Sánchez Taboada.

Preferencias corroboradas por algunos guías de turistas de la operadora Tropical Tours, que aseguran que la historia de Mazatlán y sus sitios históricos son un gran atractivo para los cruceristas.

También, tiene que ver que cada vez se congestiona la zona por tantos vehículos y obras que actualmente se están realizando en el área del Centro y prefieren caminar.