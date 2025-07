Caso Ana Beatriz debe tratarse como feminicidio, afirma la Diputada Tere Guerra

Guerra Ochoa mencionó que si bien no ha tenido contacto directo con la familia de Ana Beatriz, sí ha podido platicar con gente cercana y les ha comentado que pueden contar con su respaldo como un enlace que está exigiendo a la Fiscalía estatal que no haya impunidad en otro caso que, reafirma, es un feminicidio.

“Ayer yo me comuniqué con personas que están en contacto con la familia, que fueron las que me buscaron y les dije que tenga la certeza de mi apoyo, porque me comuniqué directamente con la Fiscalía y estamos muy de la mano para que sea un caso que no quede impune”, señaló.

“Ustedes saben que en ese sentido hay un compromiso fuerte, personal e institucional, para que casos de esos se castiguen con la severidad que se merece. Entonces, la familia debe tener esa certeza, porque yo lo abordé con la Fiscalía y estamos trabajando para que no quede en la impunidad”.