Caso luminarias va por la vía del Órgano Interno, la ASE y Fiscalía, y se monitorea: Alcalde

MAZATLÁN._El Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, dio a conocer que este sábado tuvo un encuentro con el titular del Órgano Interno de Control sobre la auditoría del Instituto Municipal de Cultura, así como de los ex funcionarios que tienen procedimientos en esa instancia, ver en qué fase van, entre otros, pues ya los regidores habían dicho en una plática con Rafael Padilla Díaz que se agilizarán los procedimientos, pues se necesita que haya resultados más rápido en muchos temas que se han ido acumulando.

También fue para tratar temas de procedimientos en contra de policías preventivos y de Tránsito, lo que se veía periódicamente cuando él era Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán; se busca que en todas las áreas vayan dando resoluciones y en el caso del ex Alcalde la investigación que más se conoce es por la adquisición de luminarias a Azteca Lighting.

”Pues el tema de la empresa por el caso último de las luminarias (de 400.8 millones de pesos por la adquisición de 2 mil 139 luminarias), que obviamente ese interesa porque va por tres vías, la vía del Órgano Interno, la vía de la ASE (Auditoría Superior del Estado), la vía de la Fiscalía (General del Estado) y estamos monitoreando no nada más del Órgano Interno, todas las vías las estamos monitoreando cómo va en cada una de ellas”, reiteró González Zataráin.

“¿Por qué? Y ahí les va la razón, porque ustedes mismos lo decían, oiga esto no va pasar más allá de su administración, esto no se va ir como un caso muy sonado (la demanda ganada por Nafta Lubricantes a la Comuna), es lo que no queremos, entonces qué hay que hacer, estar muy puntuales en el seguimiento y ver si está ahí empapelado, que se empolve, no, no, no, hay que hacerlo que camine”.

Por ello dijo que como dice el dicho, al que le apura le atiza a la olla, por ello al Ayuntamiento le apura sacar este tema y se le da seguimiento, sin saber qué va pasar con el ex Alcalde Benítez Torres, pero en el caso de la Comuna le apura recuperar los 60 millones de pesos que se dio como anticipo a Azteca Lighting por el contrato de 400.8 millones de pesos, pues el recurso público, que es del pueblo debe regresar a donde estaba y se evite una demanda posterior y no suceda como con Nafta Lubricantes.

Agregó que esta es la investigación que más le preocupa por la cuantía de la misma y una más que tiene que ver con los policías porque como son bastantes no debe quedar si efecto porque perderían ellos el respeto a la autoridad, por ello se debe ver que se está actuando y que haya resultados, lógicamente todas las denuncias interesan, algunas ya se resolvieron en caso de exfuncionarios como el ex director del Indem.

.”Hay muchos casos en donde los policías fueron denunciados por ciudadanos y que nosotros canalizamos muchas de esas denuncias, que cuando hacían los retenes les quitaban recurso, incluso los golpeaban, abusos de autoridad, muchísimas de abuso de autoridad, entonces hoy hemos visto más tranquilidad en eso porque incluso los propios retenes que se establecían ya no están a la vista”, recalcó.

”Yo no se si se sigan haciendo algunos a lo mejor a escondidas, pero nosotros prohibimos es parte de que ya no se diera eso y es donde se daban más los hechos de autoridad, se siguen dando, de pronto ustedes ven un video donde luego golpean a un ciudadano, arrastran a otro, agarran de las greñas a otro, entonces todas no deben ser, eso provoca denuncias”.

Por ello cuando se queja el ciudadano y pone denuncia se turna al OIC de inmediato, se canaliza a dichos elementos y por ello se quieren resultados para que también los elementos de seguridad digan que sí se está sancionando y se tiene que bajarse a eso, por lo que debe haber más celeridad y eficacia en las investigaciones y si es necesario contratar más personal para ello.

El Presidente Municipal sustituto también manifestó que el propósito del nuevo Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios va ser un parteaguas y en coordinación con organizaciones sociales se trabajará en mejorar la transparencia, las sesiones van a ser transmitidas en vivo.

”Vamos a combatir (la corrupción), yo no puedo decir que vamos a acabar porque hasta abajo, el que anda allá en Servicios Públicos, en el taller te puede robar una pieza y ya no poder, pero sí la vamos a combatir con todo, todo lo que alcancemos nosotros a combatir lo vamos a hacer con toda la fuerza y el rigor de la ley”, recalcó González Zataráin.