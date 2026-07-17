Casos de feminicidios recientes tendrían relación con puntos de venta de drogas, señala Fiscalía de Sinaloa

Ante el aumento de feminicidios registrados en Sinaloa, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que se ha detectado una característica que tendrían en común este tipo de homicidios: todos estarían relacionados con puntos de ventas de drogas como lugares claves para la investigación.

Tras ser cuestionada en Mazatlán, comentó que sí están al tanto del alza de casos en el Estado, ya que recientemente hubo dos en Mazatlán y uno más en Escuinapa, dejando hasta ahora en el mes de julio con tres femicidios en la región sur y siete en todo el Estado.

“La característica que nosotros como Fiscalía local hemos detectado en algunos asuntos de feminicidio, es en el tema de relación a puntos de venta de drogas. Entonces, es en algunos puntos donde nosotros hemos ahí detectado esa relación. No significa que tengan relación los hechos como tal, pero sí las características o los contextos de lo supuesto”, dijo Sánchez Kondo.

“Tenemos aquí en lo que es la región, son dos en Mazatlán en este mes y uno en Escuinapa. Y tenemos en general en el Estado, llevamos registrados siete feminicidios en el mes de julio; la mayor parte se concentra en el municipio de Culiacán”.

Detalló que tras identificar este patrón, la Fiscalía mantiene las investigaciones que puedan darles la pauta para el tema judicial, ya que recientemente hubo casos en Navolato y Culiacán de mujeres que fueron asesinadas precisamente en lugares de narcomenudeo, incluyendo a una joven de 17 años.

“Sí, es lamentable, le digo la característica que actualmente hemos estado nosotros detectando derivado de las investigaciones que se viene este factor. No se trata directamente de que ellas hubieran tenido relación o no con esa actividad laboral, sin embargo son características que han devenido de estos hechos lamentables”.

“Nosotros como Fiscalía del Estado lo que hemos detectado en cuanto a similitud, no tanto en el hecho sino en los casos, es el tema de la actividad laboral de venta de droga. Más que nada por el lugar donde ha sucedido el hecho y donde las mujeres lamentablemente han perdido la vida, además del tipo de agresión que han sufrido”.

Sánchez Kondo informó que el mes donde se registraron más femicidios fue abril con 12 hechos dolosos contra mujeres; sin embargo, de enero hasta el día 12 de julio, la Fiscalía reporta 46 feminicidios en todo el Estado, con Culiacán siendo el lugar con más hechos de violencia hacia las mujeres.

"En cuanto al delito de feminicidio en el año, el mes donde más ha habido registros ha sido el mes de abril con 12 registros en cuanto al delito de feminicidio. Ahorita en el mes anterior se registraron ocho. Entonces el mes más alto donde ha habido registros es el mes de abril”.

“En total del año llevamos un registro al día lunes, o sea que no han sido contabilizados aún. Esta estadística es con corte al día domingo, 46 feminicidios en todo el Estado. El municipio de mayor incidencia o registro es el municipio de Culiacán”.