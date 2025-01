Casos de jirafa e hipopótamo desaparecidos fueron bajas que en su momento no informó el zoológico de Culiacán: AZCARM

MAZATLÁN._ Después de varias polémicas que se han generado en el Zoológico de Culiacán por la desaparición de algunos animales, el director de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, opinó que el personal del recinto no fue oportuno al dar a conocer la información a las instituciones correspondientes.

El dirigente de AZCARM señaló que de forma externa, tienen información de que dichos animales no desaparecieron, sino que causaron baja (murieron) del zoológico hace tiempo, lo cual debió informarse al público para que no se crearan polémicas.

“Fíjate que ese tema no me corresponde porque yo no soy del zoológico de Culiacán, más bien el zoológico de Culiacán ha sido parte de la AZCARM por más de 20 años. De momento no es, pero esa situación yo creo que es por falta de información que la administración no dio en su momento”, dijo Zazueta.

“Ellos saben bien qué es lo que está pasando, y no son animales que están desaparecidos, más bien son animales que en su momento causaron baja, y te lo digo como externo, porque yo no soy parte del zoológico de Culiacán ni nunca he sido, pero tenemos información y causaron baja hace algunos meses. Esa no fue la información que dio la nueva administración, no fueron oportunos, pero es algo común hasta cierto punto, ya que en donde hay vida hay bajas”.

Comentó que la baja de estos animales son cosas que pasan en los zoológicos, pues la muerte es un ciclo de vida en especies viejas. No obstante, recordó que era obligación de los dirigentes informar a instituciones superiores, pensando en el bienestar animal.

“El zoológico Culiacán, como muchos otros, tiene animales que ya son animales viejos, entonces eso pasa y va a pasar con otras especies. Lo que yo creo que es muy importante el tema de la información; me preguntaron el por qué no habían informado oportunamente, pero hay protocolos. O sea, la obligación de una institución zoológica es informar a las instituciones correspondientes, como es la Semarnat, la dirección General de Vía Silvestre, ni siquiera la Profepa”.

“En su momento yo creo que es algo que puede aclarar el director, que tiene muy buena intención. Yo creo que hay que seguir trabajando por el tema del bienestar animal”.

ZOOLÓGICO DE CULIACÁN ESTÁ EN PROCESO DE VOLVER A LA AZCARM

Zazueta dio a conocer que el Zoológico de Culiacán siguen en proceso de acreditación para volver a ingresar a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, luego de que terminaran su convenio con ellos tras 20 años de alianza.

“Como les comento, el Acuario de aquí de Mazatlán pertenece a la Asociación, es un miembro que tiene muchísimos años, aunque cambie de nombre o lo que sea, pero es el mismo, ellos siguen en la asociación. El de Culiacán está en proceso, ya se comunicó con nosotros para empezar su proceso, y es un proceso de acreditación que se tiene que pasar para volver a entrar”.

“Hoy para acreditarte como un zoológico o una institución que pertenezca a la Asociación, han entrado nuevas reglas y ahorita para poder entrar necesita pasar una revisión exhaustiva que pueda garantizar el bienestar en todos los temas”.