Casos positivos de Covid-19 van a la baja en Mazatlán; autoridades piden no bajar la guardia

Aunque afortunadamente en los últimos cinco días van a la baja los casos de pacientes positivos de Covid-19 en Mazatlán no se va a bajar la guardia en las acciones para prevenir contagios, expresó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“Afortunadamente bien, tienen cinco días que va a la baja en números, de hecho son públicos (los casos de pacientes positivos de coronavirus), no por eso van a bajar la guardia sino todo lo contrario, reforzar”, añadió González Sataráin, quien por salida del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres de la ciudad para promover turísticamente al municipio, se quedó como encargado del despacho de la Presidencia Municipal el jueves y viernes.

Dio a conocer que por la tarde tenía reunión con personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil para reforzar las acciones sanitarias en el caso del estadio de futbol El Kraken, incluso para el partido del Mazatlán FC contra el Toluca se pedirá el Certificado de Vacunación contra el Covid-19 y se determinaría el aforo permitido.

“Igual con el operativo que se arma el fin de semana para restaurantes, bares, etcétera, el fin de semana pasado ya se los dijo Eloy (Coordinador Municipal de Protección Civil) estuvo tranquilo, afortunadamente no hubo mucha afluencia precisamente porque la gente sí se está deteniendo un poquito y eso es bueno, hay que aprovecharlo”, continuó el Secretario del Ayuntamiento.

“Entonces bien, se refuerzan, hoy tenemos reunión con Cristián, tenemos reunión por Eloy y tenemos reunión con el equipo para el tema de los protocolos”.

Reiteró que en El Kraken va estar regulado el ingreso de aficionados y va estar controlado pidiendo el certificado de vacunación.

Hasta el pasado jueves Culiacán tenía mil 455 pacientes activos por Covid-19, seguido de Mazatlán con 405, Ahome con 263 y Guasave con 133, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en Sinaloa.

HAY EFERVESCENCIA PARA ELECCIÓN DE SÍNDICOS Y COMISARIOS

En el municipio de Mazatlán hay efervescencia para la próxima elección de síndicos y comisarios y la mayoría de los actuales buscan la reelección en la que se tendrá piso parejo, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin.

“Hay una efervescencia, yo creo que siempre es lo mismo, pero no había yo estado de Secretario, pero sí te digo que hay una efervescencia, hay mucha activación en ese sentido tanto para comisarios como para síndicos, ya perdí la cuenta, pero por lo menos han venido más de 50 a preguntar cuándo va ser la convocatoria, cómo va ser”, añadió.

“A todo mundo le estamos dando la copia del Reglamento, a quien la pide hay una copia del Reglamento que la vayan conociendo, lo socializamos, ya lo publicamos y en base a ese Reglamento (para la Elección de Síndicos y Comisarios en el Municipio de Mazatlán) es como se va hacer la elección, quiero decirles que hay mucha pretensión en el tema de la reelección, muchísimo, yo creo que la mayoría quiere reelegirse”.

Precisó que como Secretaría del Ayuntamiento cumplirá con la recepción de documentos, en su caso sacará la convocatoria, pues se está a espera de la publicación de este Reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y después de ello se turnará a la Comisión de Gobernación del Cabildo de Mazatlán y esa instancia determinará cuándo va ser la convocatoria y la fecha de la elección.

Los interesados que más han acudido son de Villa Unión, La Noria y El Recodo, continuó, originalmente la fecha de la elección se contempló para el domingo 20 de febrero, pero todo dependerá de la fecha de la publicación del Reglamento.

“Ahí obviamente se contrató a alguien que tiene experiencia, que siempre se contrata, que es el profesor Gustavo Osuna Lizárraga (ex presidente del Consejo Municipal Electoral), obviamente Secretaría (del Ayuntamiento) es la que está obligada por ley, es la encargada de, pero en apoyo a alguien que ha sido neutral, que todos los partidos aceptan como alguien neutral, como una persona ecuánime, como una persona que no se presta a malos entendidos”, dijo.

“Y el profesor Gustavo tiene esa trayectoria, entonces él está todavía al frente deestoo (del proceso de elección) junto con nosotros como Secretaría, nosotros en lo particular hemos ofrecido piso parejo para todo mundo, no meternos en ese tema más que poder desarrollar el proceso como debe ser, con transparencia, y así va ser, así va suceder, no vamos a interferir, incluso la propia indicación del Alcalde así fue, no meter la mano en nada”.