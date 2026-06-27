$!Catamaranes registran alta afluencia de turistas al iniciar las vacaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ El arranque del periodo vacacional comienza a reflejarse en la actividad turística de Mazatlán, donde este sábado los paseos en catamaranes registraron una importante afluencia de visitantes que acudieron a disfrutar de una de los atractivos más tradicionales y populares del puerto.

Los embarcaderos ubicados sobre la calle Capitán Joel Montes Camarena comenzaron a recibir a decenas de turistas que arribaron a bordo de pulmonías y aurigas para subir a las embarcaciones y recorrer la bahía, mientras disfrutaban de música de banda en vivo y de un ambiente festivo.

Fue entre las 10:00 y las 12:00 horas cuando se observó la mayor concentración de visitantes, quienes aprovecharon el inicio de las vacaciones para realizar los recorridos por el Océano Pacífico, mismos que son muy solicitados por quienes llegan al puerto.