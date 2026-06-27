$!Catamaranes registran alta afluencia de turistas al iniciar las vacaciones en Mazatlán

MAZATLÁN._ El arranque del periodo vacacional comienza a reflejarse en la actividad turística de Mazatlán, donde este sábado los paseos en catamaranes registraron una importante afluencia de visitantes que acudieron a disfrutar de una de los atractivos más tradicionales y populares del puerto.
Los embarcaderos ubicados sobre la calle Capitán Joel Montes Camarena comenzaron a recibir a decenas de turistas que arribaron a bordo de pulmonías y aurigas para subir a las embarcaciones y recorrer la bahía, mientras disfrutaban de música de banda en vivo y de un ambiente festivo.
Fue entre las 10:00 y las 12:00 horas cuando se observó la mayor concentración de visitantes, quienes aprovecharon el inicio de las vacaciones para realizar los recorridos por el Océano Pacífico, mismos que son muy solicitados por quienes llegan al puerto.
La importante presencia de turistas coincidió con el pronóstico de una ocupación hotelera cercana al 85 por ciento durante los fines de semana, estimación realizada por organismos del sector turístico como Canaco, Canirac y hoteleros, la cual esperan aumente aún más durante julio, cuando las vacaciones entren en su etapa de mayor afluencia.
Mientras tanto, otros turistas optaron por visitar el faro de Mazatlán durante la mañana de este sábado. Sin embargo, el acceso al Cerro del Crestón fue restringido después de las 10:30 horas debido a las altas temperaturas y la elevada humedad que se sintió en el puerto.
Para la próxima semana, se espera que arribe el último crucero internacional de junio, dando otro respiro a restaurantes, negocios y locales del mercado Pino Suárez; mientras que el turismo chartero también ha comenzado a incrementar con los autobuses que llenan el estacionamiento frente al Gran Acuario.