$!Catrinas, calaveras y almas de ultratumba encienden el ambiente festivo de la callejoneada en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre risas, música y el flash de los fotógrafos buscando captar el mejor recuerdo, el Centro Histórico se transformó la noche del sábado en un desfile viviente de catrinas elegantes, catrines de sombrero y bastón, calaveras folclóricas y seres del más allá que dieron vida a la tradicional Callejoneada 2025. Desde temprana hora, grupos de amigos comenzaron a llenar la Plazuela Machado convertidos en personajes sacados de una película de horror. La Muerte, en sus versiones mexicana, española y hasta japonesa, deambuló entre los asistentes, en busca de pasar un momento de diversión.









El ambiente fue creciendo a medida que el cielo oscurecía. Las comparsas, carros alegóricos y batucadas abrieron paso a un festín visual de colores y música que invitó a seguir el ritmo con cada paso. Las calles se volvieron pista de baile para que jóvenes y adultos celebraron la vida recordando a la muerte. Las familias también hicieron del evento un recuerdo inolvidable, con mamás y papás guiando a sus pequeños entre los callejones de la Machado, mientras los niños corrían emocionados presumiendo su atuendo de Miguel de la película “Coco” de Disney. De igual modo, las niñas se convirtieron en mini Catrinas que derrochaban elegancia y glamour.









Hasta los más fieles compañeros se sumaron al tributo. Y es que xoloitzcuintles, chihuahuas y perros mestizos lucieron atuendos de cempasúchil, capas negras y pequeños trajes alusivos a la tradición mexicana, los cuales se robaron las miradas y aplausos de la gente.









La fiesta no terminó con el desfile, ya que bares, cafeterías y restaurantes de la zona prolongaron la noche con música en vivo, cocteles temáticos y terrazas llenas de almas alegres que prometieron seguir el festejo hasta las primeras horas de la madrugada.









El gran ambiente de la Callejoneada 2025 se resumió en un noche de pasos de baile, fotografías y cánticos bajo el cielo mazatleco. Estos eventos realizados por el Gobierno de Mazatlán y Cultura, volvieron a unir a los porteños en medio de tiempos en que la inseguridad no han hecho fácil sus vidas.