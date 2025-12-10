$!Cbtis 51 gradúa a 81 estudiantes en la VIII Feria Turística Hotelera

MAZATLÁN._ Futuros profesionistas de la hotelería se graduaron en la VIII Feria Turística Hotelera del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 51, en Mazatlán. “Los estudiantes de hoy serán los profesionales que sostendrán a la industria turística de mañana”, reconoció Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo en Sinaloa, ante 81 jóvenes graduados del semestre del servicio de hospedería de nivel preparatoria. La funcionaria felicitó la gran capacidad y profesionalismo mostrado por los jóvenes estudiantes dentro de la elaboración y exposición de paquetes hoteleros, que no le pide nada a los de experiencia. La ceremonia de graduación de la VIII Feria Turística Hotelera tuvo como propósito el cierre del semestre, además de demostrar los conocimientos adquiridos en la comercialización de productos y servicios turísticos relacionados con el hospedaje impartida en el módulo de la creación y formación de productos turísticos, y el manejo para comunicarse y elaborar los paquetes turísticos como resultados luego de los análisis del mercado de lo que se ofrece en los centros de hospedaje locales.





En su mensaje, el director del Cbtis 51, Jorge Gil Ureña, resaltó la presencia de las autoridades en el evento y cuando los estudiantes buscaron información para realizar sus propuestas. Así como del trabajo de los padres para que los estudiantes mostrarán la capacidad que tienen para la gran riqueza de turismo que hay en la ciudad y de lo que pueden lograr a través de la carrera del servicio de hospedaje. “Cada uno de estos muchachos llevan un semestre trabajando para poder demostrar a la comunidad la gran diversidad de turismo que tenemos en Mazatlán. Y que ellos puedan ver hasta dónde pueden lograr con esta formación y vinculación como valor agregado”, señaló.