$!Celebra 127 años el Mercado Municipal José María Pino Suárez, en Mazatlán

Este martes, como cada 5 de mayo, el Mercado Municipal José María Pino Suárez ya está listo para celebrar un año más con música de banda, pastel y gran ambiente, reafirmándose como un pilar histórico y comercial de la ciudad, desde su inauguración en 1899.

Roberto Vega Nieblas, presidente de la mesa directiva de locatarios, invitó a la ciudadanía en general y a los turistas que se encuentran de paso por Mazatlán que se acerquen al recinto de abastos icónico para festejar con música, barbacoa y el tradicional pastel.

“Les invitamos a todos para que nos acompañen a celebrar los 127 años de este Mercado que representa un gran legado histórico para la economía local. A partir de las 10:00 horas estaremos iniciando los festejos este martes. Ojalá nos puedan acompañar a todos los comerciantes”, reiteró la invitación.

Este sitio es considerado uno de los inmuebles más emblemáticos de Mazatlán, sirviendo como centro de abasto y atractivo turístico y que de acuerdo con la historia fue inaugurado el 5 de mayo de 1899, como el “Gigante de Hierro”, que hasta el día de hoy ha sido fundamental para la economía local durante 127 años.