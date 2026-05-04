$!Celebra 127 años el Mercado Municipal José María Pino Suárez, en Mazatlán

Este martes, como cada 5 de mayo, el Mercado Municipal José María Pino Suárez ya está listo para celebrar un año más con música de banda, pastel y gran ambiente, reafirmándose como un pilar histórico y comercial de la ciudad, desde su inauguración en 1899.
Roberto Vega Nieblas, presidente de la mesa directiva de locatarios, invitó a la ciudadanía en general y a los turistas que se encuentran de paso por Mazatlán que se acerquen al recinto de abastos icónico para festejar con música, barbacoa y el tradicional pastel.
“Les invitamos a todos para que nos acompañen a celebrar los 127 años de este Mercado que representa un gran legado histórico para la economía local. A partir de las 10:00 horas estaremos iniciando los festejos este martes. Ojalá nos puedan acompañar a todos los comerciantes”, reiteró la invitación.
Este sitio es considerado uno de los inmuebles más emblemáticos de Mazatlán, sirviendo como centro de abasto y atractivo turístico y que de acuerdo con la historia fue inaugurado el 5 de mayo de 1899, como el “Gigante de Hierro”, que hasta el día de hoy ha sido fundamental para la economía local durante 127 años.
En su tiempo esta obra marcó la historia de Mazatlán colocándola como el centro del comercio y de industria más progresista del país y se le dejó el nombre de José María Pino Suárez el 14 de febrero de 1915 por el ayuntamiento en honor al vicepresidente fallecido dos años antes junto a Francisco I Madero.
El proyecto fue elaborado por Alejandro Loubet, pero en enero de 1899 detuvo los trabajos de construcción quedando pendiente los trabajos de instalación de los locales interiores, pero el 5 de mayo de ese año fue inaugurado con una extensión de 250 pies ingleses por los lados; enrejado de hierro, con techos de lámina acanalada, afianzada sobre viguetas de acero, por medio de tornillos con arandelas de plomo.
El mercado se encuentra ubicado en el corazón de Mazatlán, delimitado por las calles Aquiles Serdán, Melchor Ocampo, Benito Juárez y Leandro Valle.
El mercado ha sido testigo del ir y venir de cientos de visitantes que han disfrutado de recorrer sus locales comerciales con gran diversidad de mercancías porque se ha convertido en un gran atractivo turístico y por tanto un a visita obligada para recorrer la zona antigua de Mazatlán.
Actualmente registra una serie de obras de mejora del cableado eléctrico, pisos e iluminación para mejorar el servicio y la permanencia del gran gigante de hierro.