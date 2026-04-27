Celebra Alcaldesa anuncio de que equipo de Segunda Premier del equipo Dorados vendría a jugar a Mazatlán

Tras el anuncio del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de que posiblemente Dorados regresaría la próxima temporada a Culiacán, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo que le da mucho gusto que el equipo de Segunda Premier de esa agrupación podría venir a jugar al estadio de este puerto, pero deben seguir las gestiones para traer otro equipo de Primera División.

“Quiero compartir con ustedes que nos da mucho gusto el anuncio de nuestro Gobernador de que los Dorados, un equipo histórico de futbol sinaloense, y me atrevería a decir que mexicano, posiblemente vuelvan a casa y que también se haya avanzado para que el equipo de la Segunda Premier venga a jugar a nuestro puerto”, añadió Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación este lunes.

“Mazatlán es destino de turismo deportivo y esperamos que la pasión del fútbol se siga convirtiendo en más bienestar para todos”.

Agregó que se están esperando las noticias oficiales y eso es muy buena proyección para Mazatlán porque el futbol también genera mucha ocupación hotelera y derrama económica, entonces el tener dichos avances en las gestiones que realiza el Gobernador ante el también propietario de los Xolos de Tijuana, habla bien de los trabajos que está realizando.

Pero manifestó que se debe insistir en las gestiones para que otro equipo de Primera División tenga como su sede a este puerto tras la venta del equipo Mazatlán FC.

“Sí, por supuesto, primero está hablando de esta posibilidad que nos abre la puerta para en un futuro tener un equipo de Primera División, entonces vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestro señor Gobernador para que sea posible”.

Fue durante su conferencia de prensa Semanera realizada este lunes donde el Gobernador Rocha Mota anunció gestiones con el también propietario del equipo de fútbol Xolos de Tijuana para que Dorados regrese a Culiacán la próxima temporada y que el equipo de Segunda Premier de esa agrupación venga a jugar a Mazatlán.

El anuncio fue ampliado por el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Joaquín Landeros Güicho.