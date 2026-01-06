Celebra Ángela Damaris el Día de Reyes con un bonito set para hacer pulseras

En un ambiente de alegría y diversión, el festejo de Día de Reyes de Noroeste trajo felicidad a decenas de niños y niñas este día; y una de ellas fue Ángela Damaris de 11 años, quien pudo recibir su regalo más anhelado de parte de Melchor, Gaspar y Baltazar.

A través de la campaña ‘Sé un Rey Mago’ de esta Casa Editorial, a la pequeña se le otorgó un kit para crear sus propias pulseras y manualidades, una petición que hizo previamente durante la entrevista realizada por los compañeros de Noroeste.

“Me sentí muy bien, estaba bonito el regalo que me dieron. Me gusta mucho hacer pulseras, me gustan las manualidades, así que estoy feliz. Todo ha estado muy divertido en la fiesta”, comentó Ángela, quién quiere ser pintora en el futuro para hacer grandes obras.

Junto a los otros niños y niñas familiares de personas desaparecidas, pertenecientes al colectivo “Por las voces sin Justicia”, Ángela Damaris participó en las dinámicas y degustó el pastel, el chocolate y la pizza que los tres Reyes Magos trajeron este día para ellos.

Cabe mencionar que el regalo de la pequeños Ángela fue donado por la Senadora de la República, Paloma Sánchez quien se sumó a la campaña de Noroeste buscando cumplir el deseo de esta joven soñadora, el cual pudo hacerse realidad.

FAMILIAR

Los familiares de Ángela Damaris son Johan Antonio Lizárraga López y Kevin de Jesús Espinoza Aguilar, desaparecidos el 5 de febrero de 2025, y hasta la fecha se desconoce su paradero.