$!Celebra Ayuntamiento a más de 600 mamás de Mazatlán en la colonia Casa Hogar

MAZATLÁN._ En un ambiente de música y rifa de regalos, el Ayuntamiento de Mazatlán festejó la tarde de este jueves el Día de las Madres en la cancha de la colonia Casa Hogar.

Fueron más de 600 mamás las que se congregaron en este lugar para disfrutar de la presentación especial de la cantante Heidi Herrera y del payaso Trikistrake.

También participaron en una rifa en la que las afortunadas ganaron refrigeradores, estufas y minisplits, entre otros premios.