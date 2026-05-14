$!Celebra Ayuntamiento a más de 600 mamás de Mazatlán en la colonia Casa Hogar

MAZATLÁN._ En un ambiente de música y rifa de regalos, el Ayuntamiento de Mazatlán festejó la tarde de este jueves el Día de las Madres en la cancha de la colonia Casa Hogar.
Fueron más de 600 mamás las que se congregaron en este lugar para disfrutar de la presentación especial de la cantante Heidi Herrera y del payaso Trikistrake.
También participaron en una rifa en la que las afortunadas ganaron refrigeradores, estufas y minisplits, entre otros premios.
Este fue el primero de los tres festejos que realizará el Gobierno de Mazatlán en diferentes partes de la ciudad para acercar la celebración al lugar donde radican las mamás y no tengan qué trasladarse grandes distancias.
Los próximos eventos también serán de las 16:00 a las 19:00 horas el sábado 16 de mayo en el fraccionamiento Pradera Dorada 5, frente al Kiosko; y el viernes 22 de mayo en la cancha deportiva de la colonia 12 de Mayo.
La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez e integrantes de su gabinete encabezaron esta celebración y la Presidenta entregó algunos de los premios a las mamás ganadoras.