$!Celebra Bomberos Mazatlán su día con desfile y misa de acción de gracias

MAZATLÁN._ Con el tradicional desfile y una misa de acción de gracias, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebró el Día Nacional del Bombero, como una forma de agradecer por un año más de servicio y reconociendo su labor por la seguridad ciudadana. A través de estas dos actividades, el departamento mostró la fuerza, equipamiento y la disciplina que caracteriza a cada uno de sus elementos, reflejando su compromiso con la seguridad de los mazatlecos, así como reafirmar su vocación de servicio en un espacio de reflexión espiritual.

Fue en punto de las 16:30 horas que las sirenas comenzaron a retumbar en la avenida Camarón Sábalo a la altura de la Zona Dorada, despertando el interés de las personas que recorrían el lugar, quienes mostraron su admiración hacia los bomberos. “Estamos bien contentos, porque traemos el festejo desde ayer. Todos los muchachos están bien emocionados y contentos del trabajo que se ha realizado durante todo el año y con este desfile, que la gente sepa que el departamento está con la ciudad”, comentó Saúl Robles, comandante de la institución. “Por eso hacemos el desfile, para que vea que estamos aquí y que estamos listos para atenderlos, pero también porque lo disfrutamos mucho y andamos bien contentos”. Las máquinas de esta institución realizaron su recorrido sobre la Avenida del Mar hasta el Monumento al Pescador, donde bajaron por la avenida Gutiérrez Nájera y retomar la avenida Ejercito Mexicano, donde durante todo el trayecto llamaron la atención de turistas y locales, quienes aplaudían y saludaban al paso del contingente.





Tanto niños como adultos y comerciantes se sumaron al reconocimiento, algunos tomándose fotos y otros levantando la mano en señal de respeto hacia los elementos. Posteriormente, el desfile culminó frente al templo de San Carlos Borromeo en la colonia Palos Prietos, donde se ofreció una misa especial en honor a los bomberos y sus familias, donde la capilla se llenó de uniformes y sonrisas de satisfacción por un año más de trabajo cumplido.