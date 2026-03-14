$!Celebra Canaco bazar de mujeres emprendedoras en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de resaltar el esfuerzo, talento y trabajo de las mujeres emprendedoras del puerto, la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán llevó a cabo este sábado un bazar en el Parque Ciudades Hermanas, donde decenas de marcas locales se dieron cita para ofrecer sus productos. En medio de un ambiente familiar y de convivencia, alrededor de 80 mujeres empresarias participaron en este mercadito, en el que presentaron sus marcas propias a través de folletos, menús, lonas y exhibidores.

Durante el bazar, los asistentes pudieron encontrar una gran variedad de productos, desde boutiques de ropa, pines, maquillaje, accesorios, joyería, bolsas para mujer y niña, hasta artículos de belleza y cuidado de la piel, además de productos especializados como fumigación, shampoo y tratamientos. La oferta gastronómica también fue uno de los grandes atractivos del evento, con emprendedoras que ofrecieron botanas, postres dulces, aguas frescas, taquizas, roles de canela, hamburguesas, sushi, snacks, café y fruta fresca, entre otros antojitos que los visitantes disfrutaron con amigos y familiares.

A la ceremonia inaugural acudieron Francis Cázares, presidenta de Canaco Mazatlán; Guillermo Romero, vicepresidente de Turismo del organismo; Viridiana Martínez, del área de Márketing; y Marcela Herrera, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán. Por su parte, Paola Álvarez Tostado, titular de la Comisión de Mujeres Empresarias de Canaco y coordinadora del bazar, destacó la importancia de generar espacios donde las emprendedoras puedan mostrar el resultado de su trabajo, posicionar sus marcas y, al mismo tiempo, obtener un ingreso extra.