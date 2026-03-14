$!Celebra Canaco bazar de mujeres emprendedoras en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de resaltar el esfuerzo, talento y trabajo de las mujeres emprendedoras del puerto, la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán llevó a cabo este sábado un bazar en el Parque Ciudades Hermanas, donde decenas de marcas locales se dieron cita para ofrecer sus productos.
En medio de un ambiente familiar y de convivencia, alrededor de 80 mujeres empresarias participaron en este mercadito, en el que presentaron sus marcas propias a través de folletos, menús, lonas y exhibidores.
Durante el bazar, los asistentes pudieron encontrar una gran variedad de productos, desde boutiques de ropa, pines, maquillaje, accesorios, joyería, bolsas para mujer y niña, hasta artículos de belleza y cuidado de la piel, además de productos especializados como fumigación, shampoo y tratamientos.
La oferta gastronómica también fue uno de los grandes atractivos del evento, con emprendedoras que ofrecieron botanas, postres dulces, aguas frescas, taquizas, roles de canela, hamburguesas, sushi, snacks, café y fruta fresca, entre otros antojitos que los visitantes disfrutaron con amigos y familiares.
A la ceremonia inaugural acudieron Francis Cázares, presidenta de Canaco Mazatlán; Guillermo Romero, vicepresidente de Turismo del organismo; Viridiana Martínez, del área de Márketing; y Marcela Herrera, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán.
Por su parte, Paola Álvarez Tostado, titular de la Comisión de Mujeres Empresarias de Canaco y coordinadora del bazar, destacó la importancia de generar espacios donde las emprendedoras puedan mostrar el resultado de su trabajo, posicionar sus marcas y, al mismo tiempo, obtener un ingreso extra.
“Cada mes tenemos una actividad. Normalmente son conferencias o paneles, sin embargo, por ser marzo el Día de la Mujer, quisimos hacer algo distinto y poder mostrar lo que hacemos las mujeres trabajadoras, emprendedoras y productivas. Es por eso que en la Comisión de Mujeres Empresarias decidimos organizar este bazar con el respaldo de nuestra presidenta de la Cámara de Comercio, Francis Cázares”, dijo Álvarez Tostado.
“Esto se trata de abrir espacios, porque normalmente nuestros eventos eran dentro de la Cámara de Comercio y quisimos venirnos a un espacio público como lo es el Parque Ciudades Hermanas, tan visitados por locales y turistas; entonces es importante que sepan todo lo que mujeres empresarias y nuestros invitados tienen para ofrecer”.
Asimismo, adelantó que para abril ya se preparan nuevas actividades con motivo del Día del Niño, las cuales estarán enfocadas en fomentar la convivencia familiar y ofrecer alternativas recreativas para los menores, en busca de alejarlos un momento de la tecnología y promover actividades dinámicas que fortalezcan la unión familiar.