Celebra CIAD 32 aniversario con panel de investigadores

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), celebrará los logros de tres décadas de investigación, innovación y formación académica con una serie de ponencias y panel.

El evento central será el desarrollo del Panel CienCIAD: “Mitos y realidades de las energías renovables”, con la participación de expertos de instituciones como la Universidad Politécnica de Sinaloa, el Instituto Tecnológico de Culiacán y el propio CIAD.

Graciela Caire Juvera, directora general del CIAD a nivel nacional viene a inaugurar el encuentro de ciencia.

El evento se llevará a cabo el viernes 29 de agosto de 2025 en las instalaciones de la Coordinación Regional Mazatlán.

Crisantema Hernández González, coordinadora académica regional del CIAD- Subsede Mazatlán será la anfitriona de las personalidades: Rogerio Sotelo Mundo, coordinador transversal de Investigación; Beatriz Olivia Camarena Gómez, coordinadora transversal de Programas Académicos; Carlos Karam Quiñónez, director general de CONFIE; Eber Enrique Orozco Guillén, profesor Investigador de la Universidad Politécnica de Sinaloa; Guillermo Javier Rubio Astorga, docente del Instituto Tecnológico de Culiacán; David Ulises Santos Ballardo, investigador titular del CIAD- Subsede Mazatlán y Karla Denisse Luna Avelar, investigadora posdoctoral por México SECIHTI.

Este panel ofrece una oportunidad para obtener información relevante y actualizada sobre un tema de gran interés para la sociedad y el futuro del planeta.