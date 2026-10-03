$!Celebra Club Rotario Mazatlán su junta 5 mil y enfila camino hacia su centenario

MAZATLÁN._ Con un recorrido que comenzó hace casi un siglo, el Club Rotario Mazatlán celebró su junta número 5 mil, encuentro en el que integrantes de la agrupación recordaron parte de su historia y dieron a conocer los proyectos sociales que desarrollarán próximamente. Tsutomu Yoshii Yatabe, presidente del Club Rotario Mazatlán, encabezó la sesión realizada en un salón de eventos de un hotel ubicado frente al malecón, donde socios e invitados especiales se reunieron para conmemorar la significativa cifra. El Club Rotario Mazatlán fue fundado oficialmente el 29 de abril de 1927, en el Patio Andaluz del histórico Hotel Belmar, por lo que esta junta representa también el inicio de su camino rumbo al centenario de la agrupación en el puerto. Durante la reunión se recordó que a lo largo de su historia los rotarios mazatlecos han participado en proyectos de beneficio para la comunidad, entre ellos la fundación de la Cruz Roja y Bomberos Mazatlán, además de ser precursores de la construcción de la Avenida Rafael Buelna.

José Manuel Magallón Osuna, quien estuvo a cargo del programa de la junta 5 mil, destacó la importancia de reconocer a los integrantes que fundaron el club en 1927 y agradeció el trabajo realizado durante estas décadas. Entre los temas presentados estuvo la edición 31 de la Verbena Gastronómica, programada para el 22 de noviembre en la Plazuela Zaragoza. Los recursos que se obtengan, comentó Magallón Osuna, serán destinados a apoyar a la Ciudad de los Niños y a la asociación Una Gota en el Océano. También, Courtney Frisch, ex presidenta de la agrupación, anunció el Bingo de Caridad, actividad recaudatoria que se realizará por primera vez en el Hotel Torres Mazatlán y cuyos recursos serán destinados a la adquisición de sillas de ruedas para el DIF Municipal. Otro de los proyectos presentados fue “Ruedas que Transforman”, mediante el cual el Club Rotario Mazatlán apoyará al CRIT Sinaloa con ocho sillas de ruedas deportivas para conformar un equipo de baloncesto infantil. Se trata de sillas especiales para la práctica deportiva, distintas a las que tradicionalmente entrega la agrupación. Sergio Rojas explicó además el propósito del Walkathon y la participación de Rotary en el programa Polio Plus, iniciativa internacional enfocada en la erradicación de la poliomielitis. La sesión también incluyó la presentación del programa de Intercambio de Jóvenes, a cargo de Laura Amor Flores, quien señaló que actualmente Mazatlán recibe a 12 jóvenes de distintos países, mientras otros 12 mazatlecos viven esta experiencia en el extranjero.