Mazatlán
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Inclusión

Celebra CRIT Sinaloa colorida caminata en conmemoración al Día Mundial del Autismo

Alrededor de 400 personas de todas las edades se unieron para crear conciencia sobre esta condición del neurodesarrollo que padecen más de 60 millones de personas en el mundo
Alexis García |
29/03/2026 12:37
29/03/2026 12:37

MAZATLÁN._ En busca de conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril, personal de CRIT Sinaloa y varias asociaciones inclusivas de Mazatlán celebraron este domingo una colorida Caminata por Paseo Claussen, con más de 400 participantes.

En un ambiente de diversión, inclusión y entusiasmo, los pacientes del Teletón Mazatlán, liderados por su directora María Gutiérrez, marcharon acompañados de sus familias mientras lanzaban cánticos y mensajes de paz a las personas que hacían ejercicios matutinos.

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Tras salir del Monumento a la Mujer Mazatleca y llegar hasta el Parque Ciudades Hermanas, la gran mancha azul continuó la fiesta en una pequeña kermés con bebidas, comida y algunas actividades recreativas encabezadas por el personal de DIF e IMDEM.

“Adelantamos un poquito la fecha; el 2 de abril en realidad ahora cae en Semana Santa; entonces quisimos hacerlo un domingo familiar para que pudieran estar presentes muchas familias y eso dio una bonita respuesta. Hoy hay dos cosas lindas, nos unimos muchas familias, vienen muchos niños, adultos ya con autismo, pero también instituciones que estamos trabajando a favor de atender esa condición”, dijo María Gutiérrez.

“A la ciudadanía decirle que seamos empáticos, entendamos que las personas procesan distinto y particularmente las personas con autismo. Como comunidad, apoyemos, no juzguemos, no pensemos: señora, controla a su niño, es un berrinche. Seamos empáticos y entendamos que quizá esa conducta que la persona está atendiendo es por algo en particular”.

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Asimismo, también estuvieron presentes en la caminata el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez; el director de CRRI Sinaloa, Osmar Macías; y la Diputada local Karla Ulloa, quien indicó que se está trabajando desde el Congreso en nueva leyes de inclusión donde se pueden integrar a las personas con autismo.

En el evento por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo de CRIT Sinaloa, participaron asociaciones como Padres y Compadres; Asociación Unicornio; Fundación Espectro; Neuro chip; Súper Héroes; DIF Sinaloa y otros invitados que se sumaron para una mañana de integración social.

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