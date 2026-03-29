$!Celebra CRIT Sinaloa colorida caminata en conmemoración al Día Mundial del Autismo

MAZATLÁN._ En busca de conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril, personal de CRIT Sinaloa y varias asociaciones inclusivas de Mazatlán celebraron este domingo una colorida Caminata por Paseo Claussen, con más de 400 participantes. En un ambiente de diversión, inclusión y entusiasmo, los pacientes del Teletón Mazatlán, liderados por su directora María Gutiérrez, marcharon acompañados de sus familias mientras lanzaban cánticos y mensajes de paz a las personas que hacían ejercicios matutinos.









Tras salir del Monumento a la Mujer Mazatleca y llegar hasta el Parque Ciudades Hermanas, la gran mancha azul continuó la fiesta en una pequeña kermés con bebidas, comida y algunas actividades recreativas encabezadas por el personal de DIF e IMDEM. “Adelantamos un poquito la fecha; el 2 de abril en realidad ahora cae en Semana Santa; entonces quisimos hacerlo un domingo familiar para que pudieran estar presentes muchas familias y eso dio una bonita respuesta. Hoy hay dos cosas lindas, nos unimos muchas familias, vienen muchos niños, adultos ya con autismo, pero también instituciones que estamos trabajando a favor de atender esa condición”, dijo María Gutiérrez. “A la ciudadanía decirle que seamos empáticos, entendamos que las personas procesan distinto y particularmente las personas con autismo. Como comunidad, apoyemos, no juzguemos, no pensemos: señora, controla a su niño, es un berrinche. Seamos empáticos y entendamos que quizá esa conducta que la persona está atendiendo es por algo en particular”.









Asimismo, también estuvieron presentes en la caminata el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez; el director de CRRI Sinaloa, Osmar Macías; y la Diputada local Karla Ulloa, quien indicó que se está trabajando desde el Congreso en nueva leyes de inclusión donde se pueden integrar a las personas con autismo. En el evento por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo de CRIT Sinaloa, participaron asociaciones como Padres y Compadres; Asociación Unicornio; Fundación Espectro; Neuro chip; Súper Héroes; DIF Sinaloa y otros invitados que se sumaron para una mañana de integración social.