$!Celebra Cruz Roja desfile para iniciar la Colecta Anual 2026

La Delegación mazatleca de Cruz Roja celebró este sábado su tradicional desfile por las calles del puerto para dar inicio a la Colecta Anual 2026, donde esperan contar con el apoyo de todos la gente buscando cumplir la meta de 4 millones 400 mil de pesos.
El desfile arrancó a las 9:00 horas entre un ambiente de fiesta y algarabía que buscaba contagiar a los mazatlecos para sumarse a la causa. El recorrido avanzó por avenida Zaragoza rumbo al Centro de la Ciudad, donde se realizarían los primeros boteos; además de pasar por Gutiérrez Nájera, De Los Deportes y Ejército Mexicano.
Fueron decenas los elementos de Cruz Roja Mazatlán que se sumaron a la fiesta, llevando banderas, botes y otros instrumentos. Este desfile arranca las actividades que los rescatistas realizarán durante el año para cumplir su meta; destacando desayunos, cenas, carreras deportivas, entre otro más.
“Esperemos que hoy podamos hacer mucho ruido y que los mazatlecos sepan quiénes somos, que aquí estamos para ayudarles y que necesitamos mucho apoyo”, comentó Wendy Hardwell, Presidenta del Consejo de Cruz Roja Mazatlán, quien encabezó el desfile de principio a fin.
Por su parte, Elizabeth Sánchez Carrillo, directora administrativa de Cruz Roja Mazatlán, pidió a los porteños no dejar de sumarse a esta benévola actividad que tiene el fin de hacer crecer las herramientas con que se brindan las atenciones a la gente local, así como a los turistas que lo necesiten.
“El objetivo es dar a conocer que es nuestro primer evento de colecta; es hacer mucho ruido para que la gente sepa que ya empezamos y que ya vamos a empezar a tocar puertas. Los donativos como les he dicho, ya no es tanto el boteo que hacíamos en las calles; entonces, la gente de buena voluntad puede venir y aquí directamente en nuestras cajas o en algunos teléfonos que vamos a hacer llegar, puedan hacer transferencias en caso de que sirva de hacer” dijo Sánchez Carrillo.
Señaló que cualquier cantidad que sea donada es de mucha ayuda para la institución, ya que desde 10 pesos hasta 100 pesos son bien recibidos por aquellas personas indigentes que en ocasiones no tienen para la cuota de recuperación, y son atendidos de todos modos.
Este domingo se estará celebrando una misa solemne en Catedral Basílica a las 9:00 horas, con el fin de pedir por una buena cosecha en la Colecta Anual de Cruz Roja. Mientras que el próximo martes a las 17:00 horas en la Plazuela República, será el inicio de la colecta.