$!Celebra Cruz Roja desfile para iniciar la Colecta Anual 2026

La Delegación mazatleca de Cruz Roja celebró este sábado su tradicional desfile por las calles del puerto para dar inicio a la Colecta Anual 2026, donde esperan contar con el apoyo de todos la gente buscando cumplir la meta de 4 millones 400 mil de pesos. El desfile arrancó a las 9:00 horas entre un ambiente de fiesta y algarabía que buscaba contagiar a los mazatlecos para sumarse a la causa. El recorrido avanzó por avenida Zaragoza rumbo al Centro de la Ciudad, donde se realizarían los primeros boteos; además de pasar por Gutiérrez Nájera, De Los Deportes y Ejército Mexicano. Fueron decenas los elementos de Cruz Roja Mazatlán que se sumaron a la fiesta, llevando banderas, botes y otros instrumentos. Este desfile arranca las actividades que los rescatistas realizarán durante el año para cumplir su meta; destacando desayunos, cenas, carreras deportivas, entre otro más.









“Esperemos que hoy podamos hacer mucho ruido y que los mazatlecos sepan quiénes somos, que aquí estamos para ayudarles y que necesitamos mucho apoyo”, comentó Wendy Hardwell, Presidenta del Consejo de Cruz Roja Mazatlán, quien encabezó el desfile de principio a fin. Por su parte, Elizabeth Sánchez Carrillo, directora administrativa de Cruz Roja Mazatlán, pidió a los porteños no dejar de sumarse a esta benévola actividad que tiene el fin de hacer crecer las herramientas con que se brindan las atenciones a la gente local, así como a los turistas que lo necesiten.









