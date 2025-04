$!Celebra Diócesis de Mazatlán el Jueves Santo con misa de la Última Cena del Señor y lavatorio de pies

“Concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén”, expresó.

Por su parte, el párroco y rector de la Catedral, Adán Pazos Sánchez, recordó que Jesús amó a sus discípulos al extremo.

“En el transcurso de la cena, cuando ya el Diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido”, explicó.

“Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ‘Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?’; Jesús le replicó: ‘Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde’. Pedro le dijo: ‘Tú no me lavarás los pies jamás’. Jesús le contestó: ‘Si no te lavo no tendrás parte conmigo’; entonces le dijo Simón Pedro: ‘En ese caso, Señor, no solo los pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: ‘El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo en él está limpio y todos ustedes están limpios’, aunque no todos, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo no todos están limpios”.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, encabezó el lavado de pies a 12 personas, hombres y mujeres integrantes de la Sección de Adoración Nocturna en el puerto, ayudado por el Padre Pazos Sánchez, recordando cómo lo hizo Jesús con sus 12 principales discípulos o apóstoles.