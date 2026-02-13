$!Celebra el Carnaval de Mazatlán la cultura y las artes coronando a la Reina de los Juegos Florales

El Carnaval de Mazatlán tiene un espacio dedicado a la cultura y las artes y ese se celebra este viernes con la coronación de la Reina de los Juegos Florales. Mariana Guerrero recibirá los atributos reales como Mariana I de parte del poeta Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura de Poesía. Y el poeta recibirá de su Majestad el reconocimiento por el trabajo poético premiado. Posterior a la ceremonia de coronación, llegará el espectáculo musical con el que se rendirá un homenaje a los 75 años de trayectoria en la música sinaloense Germán Lizárraga, donde se contará con intérpretes invitados.

El estadio Teodoro Mariscal es el escenario de este solemne acto, donde la poesía, música y el orgullo mazatleco marcaron el ritmo de una velada inolvidable para los asistentes, en el cual, Mariana lucirá un vestido real en tonos menta, diseñado por Andrés Romo. Mariana Guerrero estará acompañada por su corte de princesas reales, Monserrat, Danya y Karely. La ceremonia se puso en marcha con un sobresaliente número musical a cargo de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, interpretando temas como “Mazatlán” cautivando a los asistentes con sus arreglos musicales.

Posteriormente, se sumó al escenario la Banda Estrellas de Sinaloa para entonar “Los Papaquis” en conjunto con la OSSLA, marcando la entrada a la algarabía, en donde arlequines y el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura se adueñaron del escenario para zapatear y ondear los tradicionales vestidos al ritmo de un popurrí de clásicos temas de la música de viento.

Al son de “El niño perdido” subió al escenario la Reina de los Juegos Florales del año 2001, Karina Dueñas Loubet, quien recibió su reconocimiento por su aniversario de 25 años de haber sido soberana de la cultura y el arte en la máxima fiesta del puerto.