$!El Carnaval de Mazatlán corona a Mariana I como Reina de los Juegos Florales

En una noche colmada de emoción, tradición y esplendor, este viernes fue coronada Mariana I como Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora”, en una ceremonia que reafirmó el espíritu artístico de la máxima fiesta del puerto. El Estadio Teodoro Mariscal se convirtió en el escenario de este solemne acto, donde la poesía, música y el orgullo mazatleco marcaron el ritmo de una velada inolvidable para los asistentes, en el cual, Mariana Guerrero lució un majestuoso vestido real en tonos menta, diseñado por Andrés Romo y confeccionado por Sodelva Ríos. Mariana I recibió la corona de parte del poeta laureado con el Premio Clemencia Isaura de Poesía, Ricardo Venegas Pérez, en medio de aplausos y muestras de cariño, acompañada por su corte de princesas reales, Monserrat, Danya y Karely, consolidándose no solo como soberana de los Juegos Florales, sino también como embajadora del arte y la cultura mazatleca. A su vez, el poeta recibió de la Reina de los Juegos Florales la flor con la que se le reconoce su aportación a la fiesta con su poemario “Nada en un verso me es ajeno”.





Posteriormente, se sumó al escenario la Banda Estrellas de Sinaloa para entonar “Los Papaquis” en conjunto con la OSSLA, marcando la entrada a la algarabía, en donde arlequines y el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura se adueñaron del escenario para zapatear y ondear los tradicionales vestidos al ritmo de un popurrí de clásicos temas de la música de viento.

Al son de “El niño perdido” subió al escenario la Reina de los Juegos Florales del año 2001, Karina Dueñas Loubet, quien recibió su reconocimiento por su aniversario de 25 años de haber sido soberana de la cultura y el arte en la máxima fiesta del puerto.

En un ambiente de fiesta total comenzó a sonar el tema “Palo Verde” para prender el ánimo de los asistentes. Posteriormente subió al escenario el barítono Adán Pérez para abrir paso al son de “India bonita” a la corte de princesa reales, Karely, Danya y Monserrat, luciendo vestidos en tonos perla, resaltando del colorido escenario. El público se hizo presente y conectó con la ceremonia al momento en que comenzaron a sonar los primeros acordes de “Mi gusto es” sumándose a la Banda Estrellas de Sinaloa para entonarla y hacerla retumbar en el Teodoro Mariscal. Acto seguido, hizo acto de presencia la Reina de los Juegos Florales, Mariana I, la cual se paseo a lo largo del escenario mientras de fondo se escuchaba “El Corrido de Mazatlán”, repartiendo ver su carisma y belleza en cada paso hasta llegar a su trono real.







Fue en este momento cuando el ganador del premio Clemencia Isaura de Poesía 2026, Ricardo Venegas Pérez entrara al escenario para colocar la corona a Mariana I, haciendo que el cielo se ilumine con los fuegos artificiales dejando un estallido de colores sobre el Teodoro Mariscal. Casi de manera inmediata, Mariana I le hizo entrega de la tradicional “rosa natural” a Venegas Pérez como reconocimiento por su galardón obtenido por su obra “Nada en un verso me es ajeno”.

Un reconocimiento especial Como parte de esta ceremonia, se presentó al escenario Germán Lizárraga para recibir un reconocimiento y homenaje a sus 75 años de trayectoria musical de las manos de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz. “Buenas noches muy buenas noches, estoy muy contento de estar acá esta noche Teodoro Mariscal en un día muy especial porque se va a coronar la reina de los Juegos florales acompañados, porque esta sinfónica y mis compañeros de la banda estrellas De Sinaloa. “Pero más orgulloso estamos por verlos a todos ustedes porque han demostrado que quieren a Germán Lizárraga. Muchas gracias ¿y que puedo decirles?, Estoy muy emocionado, muy comprometido porque me están obligando a portarme mejor y quiero decirles algo que sale de mi corazón para agradecerle a Dios a mi padre que me enseñó esta hermosa carrera de la música. Muchas gracias a todos, felicidades y arriba la banda”, declaro.





