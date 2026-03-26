Celebra el Museo del Jaguar 14 años en San Ignacio

Sinaloa es tierra del Jaguar y en San Ignacio Pueblo Mágico se preservan más de 250 ejemplares.

Por ello es que se cuenta con un museo para difundir y promover el corredor biológico y ecoturístico de la especie en peligro de extinción, que celebrará 14 años con actividades.

En conferencia de prensa, la Secretaria de Turismo estatal, el director de Turismo de San Ignacio y la directora del Museo del Jaguar detallaron que este año en el marco de la celebración de los 14 años de su apertura, prepararon un programa muy diverso de actividades para el próximo lunes 30 y martes 31 de marzo.

Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, en representación de la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna, destacó la importancia del desarrollo del turismo comunitario en la entidad, no solamente hablando de turismo sustentable, sino también de turismo regenerativo.

Se dieron detalles de los dos días de actividades culturales, artísticas y de preservación plantea conferencias, conciertos, cuentacuentos, senderismo y observación de aves, kermés de los comerciantes de las comunidades y un campamento por la paz y conservación del jaguar, entre otras actividades para toda la familia.

El jaguar es reconocido como patrimonio biocultural y símbolo ecológico en Sinaloa, especialmente en la sierra de San Ignacio, donde actúa como guardián de las selvas secas y es fundamental para el equilibrio ecológico como depredador tope y emblema de la biodiversidad que se protege a través de la sinergia entre comunidades, instituciones educativas y el Gobierno.

Yamel Rubio Rocha, directora del Museo del Jaguar, habló de cómo Sinaloa, específicamente la sierra de San Ignacio, es de las más importantes en la preservación en México dentro del censo nacional de 5 mil 300 ejemplares de población hecho en 2024.

”Sinaloa forma parte de este gran Censo Nacional del Jaguar. Somos parte también de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar que tiene su sede en la Ciudad de México a cargo de Gerardo Ceballos, quien es una personalidad en la conservación y en la ciencia a nivel global. Tenemos alrededor de 5 mil 300 jaguares de selva seca. Ojo, no estoy hablando de manglar, ni estoy hablando de zonas de pino. Toda esta franja que recorre de manera así longitudinal nuestra selva seca, selva baja caducifolia. Sí, y justamente, desde El Fuerte hasta Concordia, pero nos hemos focalizado mucho en San Ignacio. A partir del trabajo de censar los jaguares en San Ignacio y con sistemas de información y una serie de modelajes, hoy sabemos que en Sinaloa tenemos alrededor de unos 230 jaguares”.

Reiteró que al ser una especie que está en peligro de extinción, va en recuperación y los sinaloenses deben estar orgullosos de contar con 230 ejemplares, cachorros, hembras a quienes se les ha dado seguimiento por más de cinco años.

”Pero lo mejor de Sinaloa es que tiene el Museo del Jaguar. Es el único y está reconocido por las instituciones de cultura a nivel nacional y como bien dijeron por ahí, de repente recibimos de repente visitantes con mochila al hombro que vienen de España porque vieron un museo y llegan ahí. Pero llegan, eso es fabuloso. Y bueno, es un museo diseñado para el objetivo de promover la conservación del jaguar”, resaltó.

María del Carmen Barraza, representante de la comunidad y Carlos Román Ruiz y el director de Turismo de San Ignacio, invitaron a ser partícipes de la jornada por la paz y la preservación del Jaguar en la comunidad del Cabazán, donde la seguridad en carreteras será respaldada por los tres niveles de Gobierno.

Pidieron que se pase la voz para que la gente que ha puesto el corazón en el poblado para proteger está tradición puedan celebrar y continuar protegiendo el corredor biológico y ecoturístico en la tierra del Pueblo Mágico.