$!Celebra el Padre Horacio Hernández 50 años de sacerdocio

Con una misa concelebrada en el Templo de San Judas Tadeo, el Padre Horacio Hernández de la Torre celebró sus 50 años de ordenación sacerdotal, acompañado por familiares, integrantes de la comunidad católica, sacerdotes, diáconos, seminaristas y obispos invitados. La celebración religiosa fue encabezada por el Obispo Mario Espinosa Contreras, quien durante su mensaje destacó la trayectoria del sacerdote y las distintas tareas que ha desempeñado durante su ministerio en Mazatlán. El Obispo recordó que, cuando el Padre Horacio se encontraba en el seminario como formador, atendía los domingos distintas comunidades rurales ubicadas en la periferia de Mazatlán.







También señaló que el sacerdote comenzó a celebrar misas en el sitio donde posteriormente se construiría el Templo de San Judas Tadeo, cuando la zona todavía se encontraba en proceso de crecimiento y la comunidad comenzaba a formarse. Monseñor Espinosa Contreras destacó que conforme avanzó el desarrollo urbano de Mazatlán, pidió al Padre Horacio identificar terrenos en nuevos fraccionamientos y colonias que pudieran destinarse a la construcción de templos y espacios parroquiales. “Yo le decía, consigue los terrenos aunque no construyas”, recordó el Obispo, al señalar que adquirir predios durante las primeras etapas de crecimiento de las colonias permite garantizar espacios para las futuras comunidades religiosas. Como ejemplo mencionó el trabajo realizado en el fraccionamiento La Marina, donde el sacerdote gestionó un terreno de mayores dimensiones para permitir posteriormente la construcción de un templo, salones y otros espacios parroquiales.







Explicó que en ese lugar el Padre Horacio comenzó celebrando misa al aire libre los domingos y posteriormente se instaló un cobertizo, proceso que con el paso del tiempo permitió avanzar en la construcción del actual Templo del Señor de la Misericordia. Espinosa Contreras recordó que esa comunidad fue constituida recientemente como parroquia, siendo la número 18 que creó durante su periodo al frente de la Diócesis de Mazatlán y la última antes de concluir su ministerio episcopal en el puerto. El Obispo también reconoció la cercanía que el Padre Horacio ha mantenido con la vida religiosa y contemplativa, particularmente por su servicio como confesor de las hermanas Clarisas Capuchinas durante varios años.







“Los presbíteros debemos tener afecto, preocupación por la vida religiosa, por las consagradas y de manera especial por las monjas contemplativas, que su vida es pedir por nosotros”, expresó. Asimismo, destacó el apoyo que el sacerdote brindó a la vida religiosa dentro del Seminario de Mazatlán y su trabajo en favor de la comunidad de San Judas Tadeo.









Durante la celebración se elevaron oraciones por el Padre Horacio, para pedir que continúe fiel a su vocación sacerdotal, que el Espíritu Santo renueve su ministerio y que pueda seguir acompañando a quienes integran las comunidades de la Diócesis de Mazatlán. Al finalizar la misa, se entregó un reconocimiento al sacerdote con motivo de sus 50 años de ordenación sacerdotal.







En el reconocimiento se pidió a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que conceda al Padre Horacio la gracia de continuar viviendo cada día a semejanza de Cristo, pastor de la Iglesia. El documento fue firmado el 29 de septiembre de 2026 por el secretario de la Diócesis de Toluca. Con este acto, la comunidad de San Judas Tadeo acompañó al sacerdote en la celebración de cinco décadas de servicio ministerial.





