$!Celebra Escuela ‘General Antonio Rosales’ 86 años de brindar educación primaria en Mazatlán

La Escuela “General Antonio Rosales” celebra este 19 de noviembre 86 años de brindar educación primaria en Mazatlán con la inauguración de su biblioteca “Maestra Domitila Sandoval Osuna” y con un evento cívico cultural. “Esta Primaria durante 86 años ha llevado la educación primaria a la comunidad educativa de la ciudad y puerto de Mazatlán”, dijo el director del plantel, Rafael Lizárraga Juárez.







“El día de hoy es un día histórico porque vamos a celebrar la inauguración de la Biblioteca Escolar de aquí de su Primaria, también vamos a celebrar oficialmente, es una escuela de más de 80 años, pero el edificio con más de más de 200 porque también fue Cuartel Militar”. Este 19 de noviembre se celebra que dicho plantel comenzó sus labores como Centro Escolar Rosales en 1939. Momentos antes de la develación de la placa y el corte de listón inaugural de la Biblioteca del plantel ubicado entre las calles Guillermo Nelson y Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad, el jefe del Sector 6 de Educación Primaria, Víctor Manuel Sandoval Ceja, destacó la trayectoria de la maestra Domitila Sandoval, quien desde niña se caracterizó por su alto espíritu por los libros en donde encontró una fuente de conocimiento y conforme fue creciendo fue incrementando su conocimiento que le permitió trascender hasta ser maestra pese a las adversidades de su momento.







“Y llegó a ser una maestra, una maestra de educación primaria destacada que recorrió varias de las escuelas que en ese momento estaban en Sinaloa, pero no se quiso quedar ahí, los libros, las letras y el conocimiento la hicieron trascender y llegó a ocupar el puesto de directora”, continuó Sandoval Ceja. Además de ser directora de la Escuela Primaria “General Antonio Rosales”, fue supervisora, coordinó la Reforma Educativa en todo Sinaloa en 2008 a 2009 y ocupó un cargo importante en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, entre otros, añadió en representación de la maestra Domitila Sandoval y sus hijos, autoridades civiles educativas, comunidad escolar e invitados. Tras la inauguración de la Biblioteca en presencia de invitados como la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Arantxa Fernada Ahumada Rosas, en representación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, entre otros, se realizó el evento cívico cultural. “Se empezó a construir en 1938, se habilitó en 1842 ya como Cuartel Militar El Colorado, después de la Batalla de San Pedro donde ganó el General Antonio Rosales con una distinción contra elementos del ejército que combatió se le puso en su honor General Antonio Rosales y posteriormente pasó a ser Centro Escolar cuando la ciudad creció y el Cuartel Militar se trasladó a la Loma Atravesada”, explicó el director del plantel.





