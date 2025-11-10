$!Celebra Escuela Secundaria General 1 los 60 años de su fundación con el Lunes Cívico

La Escuela Secundaria General 1 “Guillermo Prieto” celebró durante la realización del Lunes Cívico el 60 aniversario de su fundación, décadas en las que ha tenido 30 mil estudiantes en sus pasillos y aulas, varios de ellos muy destacados en los diferentes ámbitos.
“Quiero hacer una mención especial a los fundadores que se encuentran aquí, Pablo Reyes Lira, Arturo Cundapí y Severiano Gutiérrez, qué gusto de verdad que se encuentren aquí presentes y que se nota que fundaron muy bien las bases para tener mejores ciudadanos aquí en Mazatlán”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento.
Ante la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo de dicho plantel ubicado en la colonia Casa Blanca, así como a los integrantes de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel, autoridades civiles, militares y educativas, así como invitados, también agradeció a los exalumnos de dicha institución y han formado parte de este semillero de personas destacadas.
“Como aquí ya fue mencionado tenemos a un investigador de la NASA, cuatro presidentes municipales, en particular me quiero referir a Alejandro Camacho, que gusto que esté aquí presente con nosotros; al gran periodista Francisco Chiquete también, que gusto que haya salido de estas aulas, el cantante Julio Preciado, al Capitán Pascual Barajas que me encantaron sus palabras, Enrique Vega, gran cronista de la Ciudad, también quiero hacer una mención especial a las mujeres, tenemos representantes de las mujeres que han salido de esta gran institución, a Guadalupe Colado, seleccionada de básquetbol”.
Felicitó a Guadalupe Colado por poner el alto el nombre de las mujeres de dicho plantel, así como al regidor Rafael Mendoza Zataráin.
“Este es un lugar semillero de hombres y mujeres de bien que se siguen formando en esta gran, pero gran institución, en nombre del Gobierno Municipal de Mazatlán quiero reconocer el esfuerzo diario de nuestras maestras, de nuestros maestros, de los directivos al director Wenceslao (Ríos González) de verdad muchas gracias por esta invitación, por el esfuerzo que hacen diariamente, porque gracias a ustedes la educación es el motor que impulsa el desarrollo en nuestra sociedad”, recalcó la Alcaldesa.
Dijo que se quiere que este plantel siga siendo un espacio digno, un referente y seguro para el aprendizaje y se le seguirá apoyando.
El presidente de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel y ex Alcalde de Mazatlán, Alejandro Camacho Mendoza, recordó que este plantel fue la primera escuela secundaria pública en Mazatlán
”60 años se dicen fácil, seis décadas parecen pocas, pero las historias vividas en estos años por 30 mil alumnos en sus pasillos y aulas, aprendiendo de verdaderos maestros, recibiendo de ellos la flama del saber, sus consejos en momentos difíciles e inculcando en ellos la cultura del esfuerzo hacen que nosotros la consideremos nuestra Escuela Secundaria Federal como algo de nuestra propiedad, como algo que llevamos dentro del alma porque la llegamos a amar y ella nos llevó a ser lo que ahora somos todos y cada uno de nosotros”, continuó Camacho Mendoza.
“Frente a este presidium está una placa que hace 20 años se instaló con el nombre de los fundadores de nuestra institución, desafortunadamente muchos de ellos se nos han adelantado en la eternidad, pero aquí están con nosotros tres de sus fundadores que a la par han estado como autoridades educativas, me quiero referir a nuestro gran maestro Arturo Cundapí Ramos, al profesor Severiano Gutiérrez Navarro, al maestro Pablo Reyes Lira”.
En tanto que el director del plantel, Ríos González, agradeció a la Alcaldesa el apoyo que se le ha brindado a este plantel por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.
“Que su visita sea de lo más agradable y que pueda conocer más sobre nuestra comunidad educativa, principalmente hoy 10 de noviembre, fecha en la cual nuestra institución está celebrando el 60 aniversario organizado por la Asociación de Exalumnos Secundaria General ‘Guillermo Prieto’ 1965-2025 en coordinación con el colegiado directivo y personal docente de esta institución”, recalcó.
“Esta es una celebración muy especial que nos une, los 60 años de nuestra querida y emblemática Escuela Secundaria General 1 ‘Guiilermo Prieto’ implica 60 años que no son sólo una cifra en un calendario, son esas seis décadas de historias grabadas en estos pasillos, seis décadas de sueños que se forjaron en estas aulas, este día nos reunimos para honrar el legado visionario, el esfuerzo incansable de directivos y docentes y el espíritu inquebrantable de miles de estudiantes que han llamado a esta escuela su segundo hogar”.
Mientras que el ex alumno y Capitán Pascual Barajas, integrante de las primeras generaciones de egresados y quien fue Capitán por 30 años del Buque de Investigación Oceanográfica de la UNAM “El Puma” le dijo a la actual comunidad estudiantil que piensen que sus sueños se van a cumplir de la mano del estudio que están recibiendo en ese plantel.
“Con la dedicación, sobre todo con la actitud que todo ser humano debe de llevar, y bueno, yo nada más quiero decirles que en el transcurso de su vida, se los digo como marino que soy, en el transcurso de su vida van haber mar en calma, pero va haber tormentas y si estamos preparados y con actitud podemos vencer esas tormentas y las que vengan”, reiteró.
“Así es que como marino mercante también les digo: sigue toda avante (adelante) hasta llegar a un buen puerto, felicidades para todos”.