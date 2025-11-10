$!Celebra Escuela Secundaria General 1 los 60 años de su fundación con el Lunes Cívico

La Escuela Secundaria General 1 “Guillermo Prieto” celebró durante la realización del Lunes Cívico el 60 aniversario de su fundación, décadas en las que ha tenido 30 mil estudiantes en sus pasillos y aulas, varios de ellos muy destacados en los diferentes ámbitos. “Quiero hacer una mención especial a los fundadores que se encuentran aquí, Pablo Reyes Lira, Arturo Cundapí y Severiano Gutiérrez, qué gusto de verdad que se encuentren aquí presentes y que se nota que fundaron muy bien las bases para tener mejores ciudadanos aquí en Mazatlán”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento. Ante la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo de dicho plantel ubicado en la colonia Casa Blanca, así como a los integrantes de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel, autoridades civiles, militares y educativas, así como invitados, también agradeció a los exalumnos de dicha institución y han formado parte de este semillero de personas destacadas.

“Como aquí ya fue mencionado tenemos a un investigador de la NASA, cuatro presidentes municipales, en particular me quiero referir a Alejandro Camacho, que gusto que esté aquí presente con nosotros; al gran periodista Francisco Chiquete también, que gusto que haya salido de estas aulas, el cantante Julio Preciado, al Capitán Pascual Barajas que me encantaron sus palabras, Enrique Vega, gran cronista de la Ciudad, también quiero hacer una mención especial a las mujeres, tenemos representantes de las mujeres que han salido de esta gran institución, a Guadalupe Colado, seleccionada de básquetbol”. Felicitó a Guadalupe Colado por poner el alto el nombre de las mujeres de dicho plantel, así como al regidor Rafael Mendoza Zataráin. “Este es un lugar semillero de hombres y mujeres de bien que se siguen formando en esta gran, pero gran institución, en nombre del Gobierno Municipal de Mazatlán quiero reconocer el esfuerzo diario de nuestras maestras, de nuestros maestros, de los directivos al director Wenceslao (Ríos González) de verdad muchas gracias por esta invitación, por el esfuerzo que hacen diariamente, porque gracias a ustedes la educación es el motor que impulsa el desarrollo en nuestra sociedad”, recalcó la Alcaldesa. Dijo que se quiere que este plantel siga siendo un espacio digno, un referente y seguro para el aprendizaje y se le seguirá apoyando. El presidente de la Asociación de Ex Alumnos de dicho plantel y ex Alcalde de Mazatlán, Alejandro Camacho Mendoza, recordó que este plantel fue la primera escuela secundaria pública en Mazatlán ”60 años se dicen fácil, seis décadas parecen pocas, pero las historias vividas en estos años por 30 mil alumnos en sus pasillos y aulas, aprendiendo de verdaderos maestros, recibiendo de ellos la flama del saber, sus consejos en momentos difíciles e inculcando en ellos la cultura del esfuerzo hacen que nosotros la consideremos nuestra Escuela Secundaria Federal como algo de nuestra propiedad, como algo que llevamos dentro del alma porque la llegamos a amar y ella nos llevó a ser lo que ahora somos todos y cada uno de nosotros”, continuó Camacho Mendoza.